https://ria.ru/20230830/norvegiya-1893216539.html
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями - РИА Новости, 30.08.2023
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:19
2023-08-30T17:19
2023-08-30T17:28
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МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и продавал акции компании-производителя оружия Kongsberg Gruppen, на что не имел права, будучи супругом министра, сообщило издание VG. "Муж министра иностранных дел Анникен Витфельдт торговал акциями на фондовой бирже Осло, в том числе акциями производителя оружия Kongsberg Gruppen, в то время, когда она занимала пост министра иностранных дел", - говорится в сообщении. Сама министр в среду дала пресс-конференцию, на которой призналась, что не знала об инвестиционной деятельности своего мужа, хотя они оба внимательно изучали правила прежде, чем она заняла высокую должность в правительстве. "Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности", - сказала Витфельдт. Витфельдт заявила VG, что она не выполнила свой долг министра, когда не была в курсе финансовой деятельности своего мужа. В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил VG, что он по-прежнему доверяет Витфельдт как министру иностранных дел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, осло
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями
Глава МИД Норвегии признала, что муж незаконно продавал акции оружейной компании
МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости.
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и продавал акции компании-производителя оружия Kongsberg Gruppen, на что не имел права, будучи супругом министра, сообщило издание VG
.
"Муж министра иностранных дел Анникен Витфельдт торговал акциями на фондовой бирже Осло
, в том числе акциями производителя оружия Kongsberg Gruppen, в то время, когда она занимала пост министра иностранных дел", - говорится в сообщении.
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Сама министр в среду дала пресс-конференцию, на которой призналась, что не знала об инвестиционной деятельности своего мужа, хотя они оба внимательно изучали правила прежде, чем она заняла высокую должность в правительстве. "Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности", - сказала Витфельдт.
Витфельдт заявила VG, что она не выполнила свой долг министра, когда не была в курсе финансовой деятельности своего мужа. В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил VG, что он по-прежнему доверяет Витфельдт как министру иностранных дел.
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