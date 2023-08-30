https://ria.ru/20230830/norvegiya-1893216539.html

Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями

Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями - РИА Новости, 30.08.2023

Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:19

2023-08-30T17:19

2023-08-30T17:28

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МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и продавал акции компании-производителя оружия Kongsberg Gruppen, на что не имел права, будучи супругом министра, сообщило издание VG. "Муж министра иностранных дел Анникен Витфельдт торговал акциями на фондовой бирже Осло, в том числе акциями производителя оружия Kongsberg Gruppen, в то время, когда она занимала пост министра иностранных дел", - говорится в сообщении. Сама министр в среду дала пресс-конференцию, на которой призналась, что не знала об инвестиционной деятельности своего мужа, хотя они оба внимательно изучали правила прежде, чем она заняла высокую должность в правительстве. "Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности", - сказала Витфельдт. Витфельдт заявила VG, что она не выполнила свой долг министра, когда не была в курсе финансовой деятельности своего мужа. В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил VG, что он по-прежнему доверяет Витфельдт как министру иностранных дел.

https://ria.ru/20230829/dela-1893034036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, осло