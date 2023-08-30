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Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями - РИА Новости, 30.08.2023
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17:19 30.08.2023 (обновлено: 17:28 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/norvegiya-1893216539.html
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями - РИА Новости, 30.08.2023
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:19
2023-08-30T17:28
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МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и продавал акции компании-производителя оружия Kongsberg Gruppen, на что не имел права, будучи супругом министра, сообщило издание VG. "Муж министра иностранных дел Анникен Витфельдт торговал акциями на фондовой бирже Осло, в том числе акциями производителя оружия Kongsberg Gruppen, в то время, когда она занимала пост министра иностранных дел", - говорится в сообщении. Сама министр в среду дала пресс-конференцию, на которой призналась, что не знала об инвестиционной деятельности своего мужа, хотя они оба внимательно изучали правила прежде, чем она заняла высокую должность в правительстве. "Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности", - сказала Витфельдт. Витфельдт заявила VG, что она не выполнила свой долг министра, когда не была в курсе финансовой деятельности своего мужа. В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил VG, что он по-прежнему доверяет Витфельдт как министру иностранных дел.
https://ria.ru/20230829/dela-1893034036.html
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в мире, норвегия, осло
В мире, Норвегия, Осло
Глава МИД Норвегии признала, что ее муж незаконно торговал акциями

Глава МИД Норвегии признала, что муж незаконно продавал акции оружейной компании

© AFP 2023 / HANNAH MCKAYМинистр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / HANNAH MCKAY
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выразила сожаления и взяла на себя вину за то, что ее муж Ула Флем, не ставя ее в известность, покупал и продавал акции компании-производителя оружия Kongsberg Gruppen, на что не имел права, будучи супругом министра, сообщило издание VG.
"Муж министра иностранных дел Анникен Витфельдт торговал акциями на фондовой бирже Осло, в том числе акциями производителя оружия Kongsberg Gruppen, в то время, когда она занимала пост министра иностранных дел", - говорится в сообщении.
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Сама министр в среду дала пресс-конференцию, на которой призналась, что не знала об инвестиционной деятельности своего мужа, хотя они оба внимательно изучали правила прежде, чем она заняла высокую должность в правительстве. "Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности", - сказала Витфельдт.
Витфельдт заявила VG, что она не выполнила свой долг министра, когда не была в курсе финансовой деятельности своего мужа. В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил VG, что он по-прежнему доверяет Витфельдт как министру иностранных дел.
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