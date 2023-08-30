https://ria.ru/20230830/neft-1893209354.html
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти - РИА Новости, 30.08.2023
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:46
2023-08-30T16:46
2023-08-30T16:46
экономика
россия
александр новак
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран. Отвечая на вопрос журналистов о том, продлится ли добровольное сокращение на октябрь, Новак сказал: "Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок". Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20230830/neft-1893206529.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти на октябрь
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран.
Отвечая на вопрос журналистов о том, продлится ли добровольное сокращение на октябрь, Новак сказал: "Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок".
Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+
. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки.
США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ