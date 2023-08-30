https://ria.ru/20230830/neft-1893209354.html

Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти

Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти - РИА Новости, 30.08.2023

Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:46

2023-08-30T16:46

2023-08-30T16:46

экономика

россия

александр новак

опек

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран. Отвечая на вопрос журналистов о том, продлится ли добровольное сокращение на октябрь, Новак сказал: "Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок". Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230830/neft-1893206529.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак, опек