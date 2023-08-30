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Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти - РИА Новости, 30.08.2023
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16:46 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/neft-1893209354.html
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти - РИА Новости, 30.08.2023
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:46
2023-08-30T16:46
экономика
россия
александр новак
опек
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран. Отвечая на вопрос журналистов о том, продлится ли добровольное сокращение на октябрь, Новак сказал: "Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок". Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки.
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экономика, россия, александр новак, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти

Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти на октябрь

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь, отметив, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран.
Отвечая на вопрос журналистов о том, продлится ли добровольное сокращение на октябрь, Новак сказал: "Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок".
Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки.
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