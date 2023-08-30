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Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня - РИА Новости, 30.08.2023
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05:40 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/nakhodka-1893051424.html
Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня
Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня - РИА Новости, 30.08.2023
Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня
Более 19 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии на сетях, вызванной ливнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:40
2023-08-30T05:40
находка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Более 19 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии на сетях, вызванной ливнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в регионе местами начались во вторник. Утром в среду в соцсетях появились кадры с подтопленными улицами в Находке. Администрация Находкинского городского округа в телеграм-канале предупредила о возможных сбоях в работе общественного транспорта из-за высокого уровня воды на некоторых участках дорог. Руководителей предприятий попросили по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. "Около 9.30 (2.30 мск - ред.) 30 августа 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса на улицах Заводская, Нахимовская и Горького в городе Находке. Электроснабжение не предоставляется более 19 тысячам жителей 96 домов. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевой прокуратуры. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что аварийное отключение произошло из-за ливня. Начата прокурорская проверка.
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Новости
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находка, происшествия
Находка, Происшествия
Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня

В Находке дождь вызвал аварию на сетях, оставив без света более 19 тысяч жителей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Более 19 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии на сетях, вызванной ливнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в регионе местами начались во вторник. Утром в среду в соцсетях появились кадры с подтопленными улицами в Находке. Администрация Находкинского городского округа в телеграм-канале предупредила о возможных сбоях в работе общественного транспорта из-за высокого уровня воды на некоторых участках дорог. Руководителей предприятий попросили по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.
"Около 9.30 (2.30 мск - ред.) 30 августа 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса на улицах Заводская, Нахимовская и Горького в городе Находке. Электроснабжение не предоставляется более 19 тысячам жителей 96 домов. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевой прокуратуры.
В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что аварийное отключение произошло из-за ливня. Начата прокурорская проверка.
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НаходкаПроисшествия
 
 
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