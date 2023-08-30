https://ria.ru/20230830/nakhodka-1893051424.html

Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня

Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня - РИА Новости, 30.08.2023

Почти 20 тысяч жителей Находки остались без света после сильного ливня

Более 19 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии на сетях, вызванной ливнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T05:40

2023-08-30T05:40

2023-08-30T05:40

находка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Более 19 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии на сетях, вызванной ливнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в регионе местами начались во вторник. Утром в среду в соцсетях появились кадры с подтопленными улицами в Находке. Администрация Находкинского городского округа в телеграм-канале предупредила о возможных сбоях в работе общественного транспорта из-за высокого уровня воды на некоторых участках дорог. Руководителей предприятий попросили по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. "Около 9.30 (2.30 мск - ред.) 30 августа 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса на улицах Заводская, Нахимовская и Горького в городе Находке. Электроснабжение не предоставляется более 19 тысячам жителей 96 домов. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевой прокуратуры. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что аварийное отключение произошло из-за ливня. Начата прокурорская проверка.

https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

находка, происшествия