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Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье

Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2023

Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье

Транспортная доступность в Подмосковье повысилась благодаря запуску МЦД-3. В ближайшее время в регионе начнет работать МЦД-4. Он соединит станции... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:32

2023-08-30T16:32

2023-08-30T16:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Транспортная доступность в Подмосковье повысилась благодаря запуску МЦД-3. В ближайшее время в регионе начнет работать МЦД-4. Он соединит станции Железнодорожная в Балашихе и Апрелевка в Наро-Фоминске. При этом ряд граждан имеет возможность льготного проезда по МЦД, сообщил телеканал "360"."Это новый уровень комфорта и доступности для жителей Подмосковья. Важно и то, что наши льготные категории жителей могут пользоваться бесплатным проездом на всех линиях центральных диаметров. Они ежемесячно совершают более четырех миллионов льготных поездок на МЦД", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Претендовать на бесплатный проезд могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, родители детей-инвалидов и другие категории граждан.Оформить льготный проезд можно через пригородную кассу. При поездках дальше зоны МЦД необходимо приобрести отдельный разовый льготный билет.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)