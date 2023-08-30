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Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:32 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/mtsd-1893205524.html
Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье
Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2023
Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье
Транспортная доступность в Подмосковье повысилась благодаря запуску МЦД-3. В ближайшее время в регионе начнет работать МЦД-4. Он соединит станции... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:32
2023-08-30T16:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Транспортная доступность в Подмосковье повысилась благодаря запуску МЦД-3. В ближайшее время в регионе начнет работать МЦД-4. Он соединит станции Железнодорожная в Балашихе и Апрелевка в Наро-Фоминске. При этом ряд граждан имеет возможность льготного проезда по МЦД, сообщил телеканал "360"."Это новый уровень комфорта и доступности для жителей Подмосковья. Важно и то, что наши льготные категории жителей могут пользоваться бесплатным проездом на всех линиях центральных диаметров. Они ежемесячно совершают более четырех миллионов льготных поездок на МЦД", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Претендовать на бесплатный проезд могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, родители детей-инвалидов и другие категории граждан.Оформить льготный проезд можно через пригородную кассу. При поездках дальше зоны МЦД необходимо приобрести отдельный разовый льготный билет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра
Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Транспортная доступность в Подмосковье повысилась благодаря запуску МЦД-3. В ближайшее время в регионе начнет работать МЦД-4. Он соединит станции Железнодорожная в Балашихе и Апрелевка в Наро-Фоминске. При этом ряд граждан имеет возможность льготного проезда по МЦД, сообщил телеканал "360".
"Это новый уровень комфорта и доступности для жителей Подмосковья. Важно и то, что наши льготные категории жителей могут пользоваться бесплатным проездом на всех линиях центральных диаметров. Они ежемесячно совершают более четырех миллионов льготных поездок на МЦД", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Претендовать на бесплатный проезд могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, родители детей-инвалидов и другие категории граждан.
Оформить льготный проезд можно через пригородную кассу. При поездках дальше зоны МЦД необходимо приобрести отдельный разовый льготный билет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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