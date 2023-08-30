https://ria.ru/20230830/moskva-1893181743.html

Компания Москвы вдвое увеличила выпуск кофе за год

Компания Москвы вдвое увеличила выпуск кофе за год - РИА Новости, 30.08.2023

Компания Москвы вдвое увеличила выпуск кофе за год

Столичный производитель в два раза увеличил выпуск кофе в зернах в течение года, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:16

2023-08-30T15:16

2023-08-30T15:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Столичный производитель в два раза увеличил выпуск кофе в зернах в течение года, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что в Москве создаются необходимые комфортные условия для ведения предпринимательства, а также активно поддерживается развитие пищевой сферы промышленности. "Производители Москвы успешно наращивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и открывают новые для себя направления. В том числе, компания "Шишкин Лес", которая специализируется на изготовлении бутилированной воды, увеличила объем выпуска кофе вдвое за последний год", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП. По информации пресс-службы, компания держит ориентир на запросы потребителей. Если свыше 5 лет назад они просто запустили выпуск кофе, то теперь это капсульный кофе и в зернах. Зеленые кофейные зерна поступают из африканских стран и регионов Латинской Америки. Остальные этапы производства успешно подлежат импортозамещению. Вот уже свыше 25 лет организация занимается производством бутилированной воды. На сегодняшний день она находится в числе лидеров в данном сегменте на рынке Российской Федерации. В компании работает лаборатория, где осуществляется контроль качества и организованы собственные мощности по добыче воды и водоподготовке. В процессе лишь немного корректируют природную формулу, сохраняя натуральные свойства готового продукта. В свою очередь, директор по производству кофейной продукции Николай Макаров отметил, что предприятие оказывает заботу потребителям, выбравшим их товары. "На протяжении всего процесса производства ведется тщательный контроль качества. Только после успешного прохождения всех этапов кофе поступает в продажу", – уточнил Макаров. В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже порядка 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых. На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции. Также в этой сфере активно внедряются инновации. Производители в увеличенных объемах реализуют продукцию, выходят на новые рынки сбыта, находят партнеров. Все это становится возможным благодаря развитию собственных городских площадок. Для столичных предприятий доступны свыше двадцати системных мер городской поддержки. В их числе присутствуют целевые займы и субсидии, кроме того организован ряд антикризисных инструментов. Ранее Овчинский сообщал, что Центр "Моспром" организует бизнес-миссию московских промышленных предприятий с партнерами в Латинской Америке, в ней поучаствуют семь столичных компаний.

https://ria.ru/20230830/moskva-1893178034.html

https://ria.ru/20230829/mebel-1892794829.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский