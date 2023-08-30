https://ria.ru/20230830/moskva-1893178034.html

Компания Москвы на 20% увеличила объем производства женской одежды

Компания Москвы на 20% увеличила объем производства женской одежды - РИА Новости, 30.08.2023

Компания Москвы на 20% увеличила объем производства женской одежды

С начала текущего года московская компания по производству одежды для женщин увеличила выпуск изделий на 20%, расширив ассортимент, заявил глава департамента... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:04

2023-08-30T15:04

2023-08-30T15:04

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893177648_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_06e87321f38a7e4f95c998f4ac07ce2b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. С начала текущего года московская компания по производству одежды для женщин увеличила выпуск изделий на 20%, расширив ассортимент, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. По его словам, легкая промышленность России вследствие ухода заграничных брендов с отечественного рынка столкнулась с рядом препятствий. При этом перед компаниями открылись новые возможности для развития. В данное время число организаций по производству одежды, аксессуаров и обуви в столице превышает 250. "Каждый год выпуск продукции увеличивается, а товарная линейка расширяется для закрытия возрастающих потребностей российского рынка. Так, компания Moda di Lusso с начала этого года на 20% нарастила объем производства и увеличила ассортимент. Теперь покупателям доступно 240 видов изделий", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП. Как отметили в пресс-службе, новый ассортимент товаров пополнился платьями, брюками, кардиганами, костюмами и многими другими изделиями. В товарной линейке бренда также присутствует верхняя одежда, классические и спортивные костюмы, сорочки. Компания производит одежду, используя в составах экологичные ткани, разумно потребляя ресурсы. Изделия из такого сырья после эксплуатации легко перерабатываются. Генеральный директор компании Ольга Антипина подчеркнула, что в настоящее время существует тренд на осознанное потребление и экостиль. В перспективе такая тенденция сохранится и в будущем. "Экологическая устойчивость и защита планеты – это то, чему мы уделяем особое внимание. Постоянное исследование этой сферы и внедрение тенденций позволяют нам расти и создавать продукт, который долго будет оставаться актуальными", – добавила Антипина. В настоящее время одежда доступна для приобретения на сайте производителя, а также размещена на маркетплейсах. Кроме того, в Москве скоро откроют офлайн-магазин. В столице активно развивается производство – уже работают порядка 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч сотрудников. Каждый год открываются новые предприятия различного масштаба – до 50 средних и крупных и порядка ста малых. На них производится широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и ряд других продуктов. Кроме того, в данной сфере активно внедряются инновации. Производители в увеличенных объемах реализуют продукцию, выходят на новые рынки сбыта, находят партнеров благодаря развитию собственных площадок в городе. Для предприятий Москвы доступны свыше двадцати системных мер поддержки столицы. В числе них присутствуют целевые займы и субсидии, также организован ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20230829/mebel-1892794829.html

https://ria.ru/20230825/oez-1892108764.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский