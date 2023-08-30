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Австралия закупит "умные" морские мины, пишут СМИ
Австралия закупит "умные" морские мины, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Австралия закупит "умные" морские мины, пишут СМИ
Австралия закупит для своих вооруженных сил "умные" морские мины, сбрасываемые с подлодок, кораблей и самолетов, сообщил в среду военный журнал ADM. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:05
2023-08-30T15:05
2023-08-30T15:05
в мире
технологии
австралия
rheinmetall ag
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Австралия закупит для своих вооруженных сил "умные" морские мины, сбрасываемые с подлодок, кораблей и самолетов, сообщил в среду военный журнал ADM. По его данным, министерство обороны страны выбрало для этого компанию RWM Italia, подрядчика военного немецкого концерна Rheinmetall AG. Контракт по закупке мин предусматривает передачу технологий и ноу-хау Австралии для дальнейшего производства морских мин. "Быстро развертываемые и технологически модернизированные умные мины продвинут на шаг вперед оборону Австралии", - приводит ADM слова маршала австралийской авиации Леона Филлипса, отвечающего за управляемые боезаряды.По его утверждениям, уровень приобретаемых Австралией технологий "выведет вооруженные силы страны на передовые рубежи современных вооружений". "Морские мины будут эксплуатироваться в Австралии и некоторые элементы могут производиться здесь, возможно в том числе и взрывчатые вещества", - сказал Филлипс. Количество и типы морских мин, которые приобретает Австралия, засекречены, отмечает ADF. Однако известно, что их поставки начнутся уже в 2023 году.
https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887038935.html
https://ria.ru/20230606/hawkei-1876343177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, австралия, rheinmetall ag
В мире, Технологии, Австралия, Rheinmetall AG
Австралия закупит "умные" морские мины, пишут СМИ
ADM: Австралия закупит у компании RWM Italia умные морские мины для своей армии