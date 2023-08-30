https://ria.ru/20230830/mediakonkurs-1893037245.html

В Анкаре открывается крупный фестиваль, посвященный космосу и авиации

В Анкаре открывается крупный фестиваль, посвященный космосу и авиации - РИА Новости, 30.08.2023

В Анкаре открывается крупный фестиваль, посвященный космосу и авиации

Крупный фестиваль, посвященный космосу и авиации – TEKNOFEST, открывается в среду в турецкой столице – Анкаре, на мероприятии будут представлены новинки... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:14

2023-08-30T00:14

2023-08-30T01:05

анкара (провинция)

турция

стамбул

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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Крупный фестиваль, посвященный космосу и авиации – TEKNOFEST, открывается в среду в турецкой столице – Анкаре, на мероприятии будут представлены новинки турецкой технологии, организованы научные конкурсы, состоится авиашоу с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства.Фестиваль авиации, космонавтики и технологий проводится на ежегодной основе с 2018 года. В рамках Teknofest проводятся технологические конкурсы, авиационные шоу, концерты, дискуссии на разные темы. Цель фестиваля - привлечь интерес общества, в особенности молодежи к технологиям, повысить осведомленность о современных разработках и достижениях Турции.В 100-летнюю годовщину Турецкой Республики TEKNOFEST - 2023 проходит сразу в трех городах Турции - Стамбуле, Анкаре и Измире. В рамках фестиваля в Анкаре будут организованы всевозможные мероприятия, в том числе авиашоу, технологические конкурсы, церемонии награждения, сценические постановки, мастер- классы, научные шоу, образовательные семинары.В нынешнем году на участие в технологических соревнования TEKNOFEST - 2023 подали заявки более 333 тысяч команд и свыше 1 миллиона участников.Фестиваль в турецкой столице пройдет до 3 сентября.

https://ria.ru/20230823/kosmos-1891732679.html

https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html

анкара (провинция)

турция

стамбул

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анкара (провинция), турция, стамбул