https://ria.ru/20230830/matkapital-1893079675.html

Соцфонд выдал более ста тысяч сертификатов маткапитала в новых регионах

Соцфонд выдал более ста тысяч сертификатов маткапитала в новых регионах - РИА Новости, 30.08.2023

Соцфонд выдал более ста тысяч сертификатов маткапитала в новых регионах

Социальный фонд России выдал более 100 тысяч сертификатов на материнский капитал в новых регионах России, сообщается на сайте фонда. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:18

2023-08-30T10:18

2023-08-30T12:06

общество

россия

луганская народная республика

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Социальный фонд России выдал более 100 тысяч сертификатов на материнский капитал в новых регионах России, сообщается на сайте фонда. "Свыше 100 тысяч семей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили материнский капитал на детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что самым популярным направлением, на которое жители новых субъектов используют средства, является ежемесячная выплата из материнского капитала - ее размер в зависимости от региона составляет 10 877 рублей или 11 295 рублей в месяц, получить средства могут семьи с доходами до двух прожиточных минимумов, дополнительные требования, в том числе по имуществу семьи, при этом не предъявляются. Также в новых регионах постепенно растет число семей, распоряжающихся средствами на улучшение жилищных условий и обучение детей, добавили в Соцфонде. "Право на материнский капитал есть у семей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, если дети появились с 2007 года. Обязательным условием при этом является наличие российского гражданства у мамы и ребенка, на которого оформляется капитал. В то же время потратить средства можно на любого ребенка. Например, оплатить обучение сразу всех детей. Для оформления сертификата и распоряжения средствами подается заявление в Социальный фонд. Это можно сделать через личный кабинет на "Госуслугах", в клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, которые принимают документы на оформление материнского капитала", - пояснили в Соцфонде. В ведомстве также напомнили, что сегодня сумма материнского капитала составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка, если в семье двое и больше детей, родившихся или усыновленных с 2020 года, и ранее капитал не выдавался, родители могут рассчитывать на поддержку в размере 775,6 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230721/matkapital-1885488168.html

https://ria.ru/20230829/dengi-1892886892.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, луганская народная республика, запорожская область