https://ria.ru/20230830/matkapital-1893079675.html
Соцфонд выдал более ста тысяч сертификатов маткапитала в новых регионах
Соцфонд выдал более ста тысяч сертификатов маткапитала в новых регионах - РИА Новости, 30.08.2023
Соцфонд выдал более ста тысяч сертификатов маткапитала в новых регионах
Социальный фонд России выдал более 100 тысяч сертификатов на материнский капитал в новых регионах России, сообщается на сайте фонда. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:18
2023-08-30T10:18
2023-08-30T12:06
общество
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Социальный фонд России выдал более 100 тысяч сертификатов на материнский капитал в новых регионах России, сообщается на сайте фонда. "Свыше 100 тысяч семей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили материнский капитал на детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что самым популярным направлением, на которое жители новых субъектов используют средства, является ежемесячная выплата из материнского капитала - ее размер в зависимости от региона составляет 10 877 рублей или 11 295 рублей в месяц, получить средства могут семьи с доходами до двух прожиточных минимумов, дополнительные требования, в том числе по имуществу семьи, при этом не предъявляются. Также в новых регионах постепенно растет число семей, распоряжающихся средствами на улучшение жилищных условий и обучение детей, добавили в Соцфонде. "Право на материнский капитал есть у семей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, если дети появились с 2007 года. Обязательным условием при этом является наличие российского гражданства у мамы и ребенка, на которого оформляется капитал. В то же время потратить средства можно на любого ребенка. Например, оплатить обучение сразу всех детей. Для оформления сертификата и распоряжения средствами подается заявление в Социальный фонд. Это можно сделать через личный кабинет на "Госуслугах", в клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, которые принимают документы на оформление материнского капитала", - пояснили в Соцфонде. В ведомстве также напомнили, что сегодня сумма материнского капитала составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка, если в семье двое и больше детей, родившихся или усыновленных с 2020 года, и ранее капитал не выдавался, родители могут рассчитывать на поддержку в размере 775,6 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230721/matkapital-1885488168.html
https://ria.ru/20230829/dengi-1892886892.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, луганская народная республика, запорожская область
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Соцфонд выдал более ста тысяч сертификатов маткапитала в новых регионах
Свыше ста тысяч семей из новых регионов получили материнский капитал на детей
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Социальный фонд России выдал более 100 тысяч сертификатов на материнский капитал в новых регионах России, сообщается на сайте фонда
.
"Свыше 100 тысяч семей из Донецкой и Луганской Народных Республик
, Херсонской и Запорожской областей
получили материнский капитал на детей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самым популярным направлением, на которое жители новых субъектов используют средства, является ежемесячная выплата из материнского капитала - ее размер в зависимости от региона составляет 10 877 рублей или 11 295 рублей в месяц, получить средства могут семьи с доходами до двух прожиточных минимумов, дополнительные требования, в том числе по имуществу семьи, при этом не предъявляются.
Также в новых регионах постепенно растет число семей, распоряжающихся средствами на улучшение жилищных условий и обучение детей, добавили в Соцфонде.
"Право на материнский капитал есть у семей ЛНР, ДНР
, Херсонской и Запорожской областей, если дети появились с 2007 года. Обязательным условием при этом является наличие российского гражданства у мамы и ребенка, на которого оформляется капитал. В то же время потратить средства можно на любого ребенка. Например, оплатить обучение сразу всех детей. Для оформления сертификата и распоряжения средствами подается заявление в Социальный фонд. Это можно сделать через личный кабинет на "Госуслугах", в клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, которые принимают документы на оформление материнского капитала", - пояснили в Соцфонде.
В ведомстве также напомнили, что сегодня сумма материнского капитала составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка, если в семье двое и больше детей, родившихся или усыновленных с 2020 года, и ранее капитал не выдавался, родители могут рассчитывать на поддержку в размере 775,6 тысяч рублей.
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