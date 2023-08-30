Рейтинг@Mail.ru
Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 30.08.2023 (обновлено: 22:06 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/makkonnell-1893276227.html
Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью
Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью - РИА Новости, 30.08.2023
Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью
Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, породив очередную волну... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:31
2023-08-30T22:06
в мире
митч макконнелл
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149156/27/1491562782_0:0:5255:2956_1920x0_80_0_0_0ad45cebcad1552ec2adadcac33762d4.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, породив очередную волну пересудов о состоянии своего здоровья и политическом будущем, сообщает телеканал NBC.Макконнелл, которому 81 год, замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд, подсчитал телеканал. Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре. Издание Politico пишет, что в Белом доме обеспокоены возможным уходом Макконнелла с поста лидера республиканского меньшинства в сенате, поскольку президент Джо Байден во многом опирается на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив.
https://ria.ru/20230728/makkonnell-1886783709.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149156/27/1491562782_256:0:5004:3561_1920x0_80_0_0_f7e9466a1d93ff19fd1a3806b07d0ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, митч макконнелл, джо байден, сша
В мире, Митч Макконнелл, Джо Байден, США
Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью

Лидер республиканцев в сенате Макконнелл "завис" во время интервью на 30 секунд

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства Митч Макконнелл
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, породив очередную волну пересудов о состоянии своего здоровья и политическом будущем, сообщает телеканал NBC.
Макконнелл, которому 81 год, замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора.
Неловкая пауза продолжалась 30 секунд, подсчитал телеканал. Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд.
В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре.
Издание Politico пишет, что в Белом доме обеспокоены возможным уходом Макконнелла с поста лидера республиканского меньшинства в сенате, поскольку президент Джо Байден во многом опирается на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив.
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
СМИ: Белый дом следит за здоровьем лидера республиканцев в сенате
28 июля, 10:40
 
В миреМитч МакконнеллДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала