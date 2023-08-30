https://ria.ru/20230830/makkonnell-1893276227.html

Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью

Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью - РИА Новости, 30.08.2023

Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью

Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, породив очередную волну... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T21:31

2023-08-30T21:31

2023-08-30T22:06

в мире

митч макконнелл

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, породив очередную волну пересудов о состоянии своего здоровья и политическом будущем, сообщает телеканал NBC.Макконнелл, которому 81 год, замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд, подсчитал телеканал. Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре. Издание Politico пишет, что в Белом доме обеспокоены возможным уходом Макконнелла с поста лидера республиканского меньшинства в сенате, поскольку президент Джо Байден во многом опирается на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив.

https://ria.ru/20230728/makkonnell-1886783709.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, митч макконнелл, джо байден, сша