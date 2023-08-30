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В "Фобосе" рассказали, когда москвичи смогут рассмотреть "Голубую Луну"
В "Фобосе" рассказали, когда москвичи смогут рассмотреть "Голубую Луну" - РИА Новости, 30.08.2023
В "Фобосе" рассказали, когда москвичи смогут рассмотреть "Голубую Луну"
Метеоусловия позволят тщательно рассмотреть "Голубую Луну" над Москвой в ночь на 31 августа, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:35
2023-08-30T19:35
2023-08-30T19:35
луна
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Метеоусловия позволят тщательно рассмотреть "Голубую Луну" над Москвой в ночь на 31 августа, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Метеоусловия будут благоприятствовать наблюдению. Благодаря антициклону последняя летняя ночь ожидается малооблачной в большинстве регионов Европейской России", — заявил специалист. Голубой Луной называют второе полнолуние за один месяц (первое было 1 августа). Термин связан не с ее цветом, а с фразеологизмом Once in a Blue Moon — что значит "Однажды при Голубой Луне" (крайне редко), сообщается в канале. Как отметил синоптик, Луна подойдет к нашей планете ближе, чем на 362 тысячи километров. "Компанию Луне составят Сатурн и Юпитер. Сатурн будет сопровождать полную Луну всю ночь, находясь немного выше нее. Юпитер присоединится к ним после 22 часов и будет виден левее (восточнее) от этой небесной пары", — подчеркнул Тишковец.
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луна, москва, евгений тишковец
Луна, Москва, Евгений Тишковец
В "Фобосе" рассказали, когда москвичи смогут рассмотреть "Голубую Луну"
Тишковец: хорошая погода позволит москвичам увидеть "Голубую Луну" 31 августа