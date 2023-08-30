https://ria.ru/20230830/luna-1893061662.html

"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция

"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.08.2023

"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция

"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:56

2023-08-30T13:56

2023-08-30T13:56

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893155086_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85ca72d7af00355cb0ba12da7bdce7ad.jpg

"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет.

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Илья Абрамов

Илья Абрамов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Голубая луна в Пекине LIVE: Голубая луна в Пекине 2023-08-30T13:56 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

луна, видео