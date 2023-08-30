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"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.08.2023
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13:56 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/luna-1893061662.html
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.08.2023
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция
"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет. РИА Новости, 30.08.2023
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луна
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"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет.
луна
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LIVE: Голубая луна в Пекине
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луна, видео
Луна
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция
"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет.
2023-08-30T13:56
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"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет.
 
Луна
 
 
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