https://ria.ru/20230830/luna-1893061662.html
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.08.2023
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция
"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:56
2023-08-30T13:56
2023-08-30T13:56
луна
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"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет.
луна
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луна, видео
Луна
"Голубая Луна" в небе над Пекином. Прямая трансляция
"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет.
2023-08-30T13:56
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PT1S
"Голубая Луна" — это наиболее яркое и весьма редкое полнолуние. В следующий раз небесное тело окажется так близко к Земле только через 14 лет.