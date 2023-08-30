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В МИД раскрыли детали предстоящей встречи Лаврова с главой МИД Турции
В МИД раскрыли детали предстоящей встречи Лаврова с главой МИД Турции - РИА Новости, 30.08.2023
В МИД раскрыли детали предстоящей встречи Лаврова с главой МИД Турции
Одной из тем встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве станет ситуация вокруг зерновой сделки, заявила на брифинге... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:11
2023-08-30T14:11
2023-08-30T14:20
турция
москва
россия
сергей лавров
мария захарова
оон
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одной из тем встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве станет ситуация вокруг зерновой сделки, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Одной из тем предстоящих переговоров российско-турецких на уровне министров иностранных дел станет ситуация вокруг стамбульских договоренностей: и прекращенная 17 июля черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия, и действующий меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - сказала она на брифинге в среду.Ранее в МИД РФ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Турции посетит Москву с рабочим визитом с 31 августа по 1 сентября.
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турция, москва, россия, сергей лавров, мария захарова, оон, хакан фидан
Турция, Москва, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, Хакан Фидан
В МИД раскрыли детали предстоящей встречи Лаврова с главой МИД Турции
Захарова: одной из тем встречи Лаврова и Фидана станет зерновая сделка