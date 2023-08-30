https://ria.ru/20230830/kuban-1893135568.html
На Кубани нашли обломки дрона
На Кубани нашли обломки дрона - РИА Новости, 30.08.2023
На Кубани нашли обломки дрона
Специалисты нашли обломки беспилотника в водоеме Витязевский лиман на Кубани, аппарат проверяется оперативными службами, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:49
2023-08-30T12:49
2023-08-30T12:56
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Специалисты нашли обломки беспилотника в водоеме Витязевский лиман на Кубани, аппарат проверяется оперативными службами, сообщает оперативный штаб региона. "Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки. Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА", - говорится в сообщении. Взлёт или падение дрона в районе Витязева никем не фиксировался.
https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892627775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани нашли обломки дрона
На Кубани в водоеме Витязевский лиман нашли обломки дрона