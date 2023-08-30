https://ria.ru/20230830/kuban-1893135568.html

На Кубани нашли обломки дрона

На Кубани нашли обломки дрона - РИА Новости, 30.08.2023

На Кубани нашли обломки дрона

Специалисты нашли обломки беспилотника в водоеме Витязевский лиман на Кубани, аппарат проверяется оперативными службами, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:49

2023-08-30T12:49

2023-08-30T12:56

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Специалисты нашли обломки беспилотника в водоеме Витязевский лиман на Кубани, аппарат проверяется оперативными службами, сообщает оперативный штаб региона. "Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки. Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА", - говорится в сообщении. Взлёт или падение дрона в районе Витязева никем не фиксировался.

https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892627775.html

краснодарский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край