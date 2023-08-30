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На Кубани нашли обломки дрона - РИА Новости, 30.08.2023
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12:49 30.08.2023 (обновлено: 12:56 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kuban-1893135568.html
На Кубани нашли обломки дрона
На Кубани нашли обломки дрона - РИА Новости, 30.08.2023
На Кубани нашли обломки дрона
Специалисты нашли обломки беспилотника в водоеме Витязевский лиман на Кубани, аппарат проверяется оперативными службами, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:49
2023-08-30T12:56
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Специалисты нашли обломки беспилотника в водоеме Витязевский лиман на Кубани, аппарат проверяется оперативными службами, сообщает оперативный штаб региона. "Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки. Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА", - говорится в сообщении. Взлёт или падение дрона в районе Витязева никем не фиксировался.
https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892627775.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани нашли обломки дрона

На Кубани в водоеме Витязевский лиман нашли обломки дрона

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль войск Росгвардии. Архивное фото
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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Специалисты нашли обломки беспилотника в водоеме Витязевский лиман на Кубани, аппарат проверяется оперативными службами, сообщает оперативный штаб региона.
"Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки. Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА", - говорится в сообщении.
Взлёт или падение дрона в районе Витязева никем не фиксировался.
Момент падения сбитого в районе Люберец беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество
28 августа, 11:44
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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