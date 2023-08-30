Жара и засуха не сказались на водоснабжении в Крыму, заявил Аксенов
Аксенов: водохранилища Крыма заполнены в среднем более чем на 60 процентов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМальчики на велосипедах катаются у Бахчисарайского водохранилища
Мальчики на велосипедах катаются у Бахчисарайского водохранилища. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Водоснабжение всех районов полуострова после засушливого августа происходит штатно, водохранилища Крыма заполнены в среднем более чем на 60%, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"У нас баланс не меняется – в Симферополе, если мы брали 110 тысяч кубометров из-под земли, мы столько же и берем. На Южном берегу Крыма практически все водохранилища переполнены, их заполняемость лучше по динамике, чем в годы, которые предшествовали засухе. Больше 60% в среднем по республике. По воде нет никаких вопросов сейчас", - сказал Аксенов журналистам.
Август в Крыму выдался очень жарким и засушливым, средние температуры выше многолетних на 7-9 градусов, осадков в августе в Крыму не было.
По данным госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, наливные водохранилища полуострова в среднем заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%. Изобильненское водохранилище, используемое для водоснабжения Алушты, заполнено более чем на 90 процентов, сообщили в ведомстве. Симферополь и все регионы Крыма обеспечиваются водой в штатном режиме.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Каховского водохранилища на реке Днепр Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.