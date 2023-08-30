Рейтинг@Mail.ru
Жара и засуха не сказались на водоснабжении в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/krym-1893057892.html
Жара и засуха не сказались на водоснабжении в Крыму, заявил Аксенов
Жара и засуха не сказались на водоснабжении в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 30.08.2023
Жара и засуха не сказались на водоснабжении в Крыму, заявил Аксенов
Водоснабжение всех районов полуострова после засушливого августа происходит штатно, водохранилища Крыма заполнены в среднем более чем на 60%, заявил глава Крыма РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:56
2023-08-30T07:56
общество
россия
симферополь
украина
владимир путин
сергей аксенов (политик)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775128982_0:89:3151:1861_1920x0_80_0_0_94f37911f73f2a100d1137f2c3bce545.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Водоснабжение всех районов полуострова после засушливого августа происходит штатно, водохранилища Крыма заполнены в среднем более чем на 60%, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "У нас баланс не меняется – в Симферополе, если мы брали 110 тысяч кубометров из-под земли, мы столько же и берем. На Южном берегу Крыма практически все водохранилища переполнены, их заполняемость лучше по динамике, чем в годы, которые предшествовали засухе. Больше 60% в среднем по республике. По воде нет никаких вопросов сейчас", - сказал Аксенов журналистам. Август в Крыму выдался очень жарким и засушливым, средние температуры выше многолетних на 7-9 градусов, осадков в августе в Крыму не было. По данным госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, наливные водохранилища полуострова в среднем заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%. Изобильненское водохранилище, используемое для водоснабжения Алушты, заполнено более чем на 90 процентов, сообщили в ведомстве. Симферополь и все регионы Крыма обеспечиваются водой в штатном режиме. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Каховского водохранилища на реке Днепр Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20230829/krym-1892909614.html
https://ria.ru/20230708/strategiya-1882935116.html
россия
симферополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775128982_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_d993e7c771553b6b5fa365d4c14550dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, симферополь, украина, владимир путин, сергей аксенов (политик), дмитрий песков
Общество, Россия, Симферополь, Украина, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Песков
Жара и засуха не сказались на водоснабжении в Крыму, заявил Аксенов

Аксенов: водохранилища Крыма заполнены в среднем более чем на 60 процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМальчики на велосипедах катаются у Бахчисарайского водохранилища
Мальчики на велосипедах катаются у Бахчисарайского водохранилища - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мальчики на велосипедах катаются у Бахчисарайского водохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Водоснабжение всех районов полуострова после засушливого августа происходит штатно, водохранилища Крыма заполнены в среднем более чем на 60%, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"У нас баланс не меняется – в Симферополе, если мы брали 110 тысяч кубометров из-под земли, мы столько же и берем. На Южном берегу Крыма практически все водохранилища переполнены, их заполняемость лучше по динамике, чем в годы, которые предшествовали засухе. Больше 60% в среднем по республике. По воде нет никаких вопросов сейчас", - сказал Аксенов журналистам.
Крым - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Крыму опровергли информацию о взрыве на западе полуострова
29 августа, 14:52
Август в Крыму выдался очень жарким и засушливым, средние температуры выше многолетних на 7-9 градусов, осадков в августе в Крыму не было.
По данным госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, наливные водохранилища полуострова в среднем заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%. Изобильненское водохранилище, используемое для водоснабжения Алушты, заполнено более чем на 90 процентов, сообщили в ведомстве. Симферополь и все регионы Крыма обеспечиваются водой в штатном режиме.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Каховского водохранилища на реке Днепр Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Крым скорректирует стратегию обеспечения водой
8 июля, 09:03
 
ОбществоРоссияСимферопольУкраинаВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала