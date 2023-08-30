https://ria.ru/20230830/komitet-1893159382.html
В Габоне объявили о создании комитета переходного периода
В Габоне объявили о создании комитета переходного периода - РИА Новости, 30.08.2023
В Габоне объявили о создании комитета переходного периода
Военные, которые захватили власть в Габоне после президентских выборов, объявили о создании Комитета переходного периода и восстановления государственных... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:07
2023-08-30T14:07
2023-08-30T14:07
в мире
габон
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные, которые захватили власть в Габоне после президентских выборов, объявили о создании Комитета переходного периода и восстановления государственных институтов (CTRI). "Сегодня, 30 августа 2023 года, мы, силы обороны и безопасности, объединившиеся в Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов (CTRI), от имени габонского народа и гаранта защиты институтов решили защитить мир, положив конец существующему режиму", - заявили военные в эфире габонского телеканала Gabon 24. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба
В Габоне объявили о создании комитета переходного периода
Военные, захватившие власть в Габоне, создали комитет переходного периода
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Военные, которые захватили власть в Габоне после президентских выборов, объявили
о создании Комитета переходного периода и восстановления государственных институтов (CTRI).
"Сегодня, 30 августа 2023 года, мы, силы обороны и безопасности, объединившиеся в Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов (CTRI), от имени габонского народа и гаранта защиты институтов решили защитить мир, положив конец существующему режиму", - заявили военные в эфире габонского телеканала Gabon 24.
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Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба
переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
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