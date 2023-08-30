https://ria.ru/20230830/kolomna-1892859643.html

Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне

Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне - РИА Новости, 31.08.2023

Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне

Среди самых популярных однодневных маршрутов по окрестностям Москвы — комбо "Коломна плюс Зарайск". Это и гастрономия, и музеи, и активные развлечения. А... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

2023-08-31T17:05

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Среди самых популярных однодневных маршрутов по окрестностям Москвы — комбо "Коломна плюс Зарайск". Это и гастрономия, и музеи, и активные развлечения. А добраться легко как на машине, так и общественным транспортом. Из чего готовят самую вкусную начинку для калача, что верблюд делал в женском монастыре и почему ездовых хаски летом кормят арбузами — в материале РИА Новости.Дошли до ручкиВ небольшой уютной Коломне количество музеев удивляет. Причем основной формат здесь — не "зашел, посмотрел, почитал", а либо экскурсии с гидом, либо интерактивные спектакли.Визит на "Фабрику пастилы" — один из таких. "Приказчик" поделится секретами торговли, а туристов научат правильно мыть яблоки, выдавливать из плодов сердцевину и грамотно месить пюре — чтобы получилась нежная пастила. Ну и дегустация.Не отпустят без угощения и из музея "Калачная". Многие приезжают в Коломну специально ради этого. Самая популярная начинка — гусиная.Пока туристы уплетают горячую выпечку со свежим маслом, запивая чаем, пекарь объясняет, где у калача "губа". Оказывается, это тонкая часть, за которую удобно держаться. В ней часто делали надрез, куда можно было поместить масло, мед, варенье. Вот это и означало "раскатать губу". Отсюда же и поговорка "дойти до ручки" — зажиточные горожане остатки не ели, отдавали нищим."Душистыя радости" (500 рублей, экскурсия включена) — музей-магазин, посвященный мыловарению и парфюмерии. Многим экспонатам тут по 200 лет.Здесь вы узнаете историю одного из "королей мыла" — переехавшего в Россию француза Анри Брокара. Он сделал это средство гигиены доступным для простых людей — копейка за кусок. И заработал миллионы. Советская власть переименовала его предприятие в "Новую зарю". Конкурент Брокара — Альфонс Ралле, его фабрика позже превратилась в "Свободу".Местный парфюмер Александр Остроумов открыл первый в России институт косметологии. Редчайшие образцы продукции дореволюционных заводов есть в коллекции "Душистыя радости".Царство музеевСвято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь в Коломне основали в 1799-м. Колокольня — в стиле ампир. В обители был необычный "послушник" — верблюд Сеня. Его подарила Валентина Терешкова, частая гостья монастыря.Он долго развлекал посетителей и катал детишек. Но потом затосковал, и его отправили в Тверскую область, на ферму "Еникеево".Другие популярные музеи в Коломне – "Арткоммуналка", "Дом самовара", "Кузнечная слобода", "Коломенский патефон", "Десять зайцев" (пряники ручной работы).В "Музее бабьей доли" — рушники, пояса, рубахи (300 рублей с экскурсией)."Музей ЖКХ" разместили в трехъярусном железобетонном цилиндре, где раньше хранили питьевую воду для горожан.Цены — от 350 рублей за экскурсию, но можно приобрести единый билет на несколько музеев со скидкой.Погуляйте по улицам, на набережной посмотрите, как Коломенка впадает в Москва-реку.Навестите знаменитого "Водовоза": рядом с ним — отметки, до какого уровня поднималась вода. Порой половодье полностью заливало памятник.Зарайский старожилЗарайск в 136 километрах от Москвы — "тайное сокровище" Подмосковья, камерный и уютный городок с особой атмосферой. И он старше столицы — на год. Впервые упомянут в летописях под названием "град Осетр" в 1146-м.Зарайский кремль — семибашенный. Строили его одновременно с коломенским с оглядкой на итальянскую архитектуру. Вход свободный, причем круглосуточно.Но подъем на крепостную стену и в башню — платный, только с экскурсоводом. Этот кремль — единственный, сохранившийся в первозданном виде в Подмосковье.В государственном музее-заповеднике на территории кремля (билет — 300 рублей) всего несколько залов, но коллекция отличная. Предметы старины, прикладного и декоративного искусства Западной Европы, Японии и Китая; оружие, керамика, скульптуры. И картины Репина, Бакста.В археологическом зале главный экспонат — резная фигурка бизона возрастом 22-23 тысячи лет. "Зарайский бизон уникален по реалистичности и точности пропорций. Изготовил его для ритуала охотничьей магии не иначе как первобытный Микеланджело", — говорит экскурсовод.Водонапорная башня (вход — 200 рублей) — еще и смотровая площадка. Забираясь наверх, наденьте каску (выдают внизу) либо берегите голову: лестница крутая.Рядом — торговые ряды. Сейчас тут реконструкция, но скоро будет красиво и весело, как в период расцвета Зарайска.За главным гастрономическим специалитетом города отправляйтесь в "Коврижечную" на центральной площади (от 100 до 500 рублей за выпечку, вкусы самые разные). И загляните в "Сыроварню" напротив: там продают фермерские товары — колбасу, мед, молоко, квас, березовый сок.Как добратьсяЗарайск можно осмотреть за пару часов, но лучше приехать на несколько дней. Местные туркомпании предлагают активные развлечения: верховые прогулки, аквавелосипеды, вейкбординг, каякинг, сплавы по реке.Катают на упряжках с хаски, правда, летом у собак каникулы. Чтобы питомцы не так сильно страдали от жары, хозяева придумали для них "десерт" — дают куски ледяных арбузов. Такое "мороженое" псы просто обожают.И на личном авто, и общественным транспортом добраться не проблема. Автобусы до Коломны ходят от метро "Котельники", ехать чуть меньше двух часов. Электричкой примерно столько же — с Казанского вокзала.

https://ria.ru/20230828/kirzhach-1891971948.html

https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html

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