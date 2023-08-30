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Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
08:00 30.08.2023 (обновлено: 17:05 31.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kolomna-1892859643.html
Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне
Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне - РИА Новости, 31.08.2023
Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне
Среди самых популярных однодневных маршрутов по окрестностям Москвы — комбо "Коломна плюс Зарайск". Это и гастрономия, и музеи, и активные развлечения. А... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T08:00
2023-08-31T17:05
туризм
маршруты - туризм
коломна
зарайск
отдых в россии
достопримечательности
куда поехать
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Среди самых популярных однодневных маршрутов по окрестностям Москвы — комбо "Коломна плюс Зарайск". Это и гастрономия, и музеи, и активные развлечения. А добраться легко как на машине, так и общественным транспортом. Из чего готовят самую вкусную начинку для калача, что верблюд делал в женском монастыре и почему ездовых хаски летом кормят арбузами — в материале РИА Новости.Дошли до ручкиВ небольшой уютной Коломне количество музеев удивляет. Причем основной формат здесь — не "зашел, посмотрел, почитал", а либо экскурсии с гидом, либо интерактивные спектакли.Визит на "Фабрику пастилы" — один из таких. "Приказчик" поделится секретами торговли, а туристов научат правильно мыть яблоки, выдавливать из плодов сердцевину и грамотно месить пюре — чтобы получилась нежная пастила. Ну и дегустация.Не отпустят без угощения и из музея "Калачная". Многие приезжают в Коломну специально ради этого. Самая популярная начинка — гусиная.Пока туристы уплетают горячую выпечку со свежим маслом, запивая чаем, пекарь объясняет, где у калача "губа". Оказывается, это тонкая часть, за которую удобно держаться. В ней часто делали надрез, куда можно было поместить масло, мед, варенье. Вот это и означало "раскатать губу". Отсюда же и поговорка "дойти до ручки" — зажиточные горожане остатки не ели, отдавали нищим."Душистыя радости" (500 рублей, экскурсия включена) — музей-магазин, посвященный мыловарению и парфюмерии. Многим экспонатам тут по 200 лет.Здесь вы узнаете историю одного из "королей мыла" — переехавшего в Россию француза Анри Брокара. Он сделал это средство гигиены доступным для простых людей — копейка за кусок. И заработал миллионы. Советская власть переименовала его предприятие в "Новую зарю". Конкурент Брокара — Альфонс Ралле, его фабрика позже превратилась в "Свободу".Местный парфюмер Александр Остроумов открыл первый в России институт косметологии. Редчайшие образцы продукции дореволюционных заводов есть в коллекции "Душистыя радости".Царство музеевСвято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь в Коломне основали в 1799-м. Колокольня — в стиле ампир. В обители был необычный "послушник" — верблюд Сеня. Его подарила Валентина Терешкова, частая гостья монастыря.Он долго развлекал посетителей и катал детишек. Но потом затосковал, и его отправили в Тверскую область, на ферму "Еникеево".Другие популярные музеи в Коломне – "Арткоммуналка", "Дом самовара", "Кузнечная слобода", "Коломенский патефон", "Десять зайцев" (пряники ручной работы).В "Музее бабьей доли" — рушники, пояса, рубахи (300 рублей с экскурсией)."Музей ЖКХ" разместили в трехъярусном железобетонном цилиндре, где раньше хранили питьевую воду для горожан.Цены — от 350 рублей за экскурсию, но можно приобрести единый билет на несколько музеев со скидкой.Погуляйте по улицам, на набережной посмотрите, как Коломенка впадает в Москва-реку.Навестите знаменитого "Водовоза": рядом с ним — отметки, до какого уровня поднималась вода. Порой половодье полностью заливало памятник.Зарайский старожилЗарайск в 136 километрах от Москвы — "тайное сокровище" Подмосковья, камерный и уютный городок с особой атмосферой. И он старше столицы — на год. Впервые упомянут в летописях под названием "град Осетр" в 1146-м.Зарайский кремль — семибашенный. Строили его одновременно с коломенским с оглядкой на итальянскую архитектуру. Вход свободный, причем круглосуточно.Но подъем на крепостную стену и в башню — платный, только с экскурсоводом. Этот кремль — единственный, сохранившийся в первозданном виде в Подмосковье.В государственном музее-заповеднике на территории кремля (билет — 300 рублей) всего несколько залов, но коллекция отличная. Предметы старины, прикладного и декоративного искусства Западной Европы, Японии и Китая; оружие, керамика, скульптуры. И картины Репина, Бакста.В археологическом зале главный экспонат — резная фигурка бизона возрастом 22-23 тысячи лет. &quot;Зарайский бизон уникален по реалистичности и точности пропорций. Изготовил его для ритуала охотничьей магии не иначе как первобытный Микеланджело&quot;, — говорит экскурсовод.Водонапорная башня (вход — 200 рублей) — еще и смотровая площадка. Забираясь наверх, наденьте каску (выдают внизу) либо берегите голову: лестница крутая.Рядом — торговые ряды. Сейчас тут реконструкция, но скоро будет красиво и весело, как в период расцвета Зарайска.За главным гастрономическим специалитетом города отправляйтесь в "Коврижечную" на центральной площади (от 100 до 500 рублей за выпечку, вкусы самые разные). И загляните в "Сыроварню" напротив: там продают фермерские товары — колбасу, мед, молоко, квас, березовый сок.Как добратьсяЗарайск можно осмотреть за пару часов, но лучше приехать на несколько дней. Местные туркомпании предлагают активные развлечения: верховые прогулки, аквавелосипеды, вейкбординг, каякинг, сплавы по реке.Катают на упряжках с хаски, правда, летом у собак каникулы. Чтобы питомцы не так сильно страдали от жары, хозяева придумали для них "десерт" — дают куски ледяных арбузов. Такое "мороженое" псы просто обожают.И на личном авто, и общественным транспортом добраться не проблема. Автобусы до Коломны ходят от метро "Котельники", ехать чуть меньше двух часов. Электричкой примерно столько же — с Казанского вокзала.
https://ria.ru/20230828/kirzhach-1891971948.html
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маршруты - туризм, коломна, зарайск, отдых в россии, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, московская область (подмосковье), москва
Туризм, Маршруты - Туризм, Коломна, Зарайск, отдых в России, Достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, Туризм, Московская область (Подмосковье), Москва

Идеальные выходные в провинции: что посмотреть в Зарайске и Коломне

© Depositphotos.com / yulenochekkСоборная площадь в Коломне
Соборная площадь в Коломне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Depositphotos.com / yulenochekk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Среди самых популярных однодневных маршрутов по окрестностям Москвы — комбо "Коломна плюс Зарайск". Это и гастрономия, и музеи, и активные развлечения. А добраться легко как на машине, так и общественным транспортом. Из чего готовят самую вкусную начинку для калача, что верблюд делал в женском монастыре и почему ездовых хаски летом кормят арбузами — в материале РИА Новости.

Дошли до ручки

В небольшой уютной Коломне количество музеев удивляет. Причем основной формат здесь — не "зашел, посмотрел, почитал", а либо экскурсии с гидом, либо интерактивные спектакли.
Визит на "Фабрику пастилы" — один из таких. "Приказчик" поделится секретами торговли, а туристов научат правильно мыть яблоки, выдавливать из плодов сердцевину и грамотно месить пюре — чтобы получилась нежная пастила. Ну и дегустация.
© Фото : Кристина ГолубеваМузейная фабрика пастилы. Интерактивная экскурсия и мастер-класс по приготовлению "правильного" теста
Музейная фабрика пастилы. Интерактивная экскурсия и мастер-класс по приготовлению правильного теста
Музейная фабрика пастилы. Интерактивная экскурсия и мастер-класс по приготовлению "правильного" теста
© Фото : Кристина Голубева
1 из 5
© Фото : Кристина ГолубеваМузейная фабрика пастилы, город Коломна
Музейная фабрика пастилы, город Коломна
Музейная фабрика пастилы, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
2 из 5
© Фото : Кристина ГолубеваКоломенская пастила в брусках, как ее продавали раньше в магазине. Музейная фабрика пастилы, город Коломна
Коломенская пастила в брусках, как ее продавали раньше в магазине. Музейная фабрика пастилы, город Коломна
Коломенская пастила в брусках, как ее продавали раньше в магазине. Музейная фабрика пастилы, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
3 из 5
© Фото : Кристина Голубева

"Копия" магазина пастилы и колониальных товаров при Музейной фабрике пастилы

Копия магазина пастилы и колониальных товаров при Музейной фабрике пастилы

"Копия" магазина пастилы и колониальных товаров при Музейной фабрике пастилы

© Фото : Кристина Голубева
4 из 5
© Фото : Кристина ГолубеваДегустация коломенской пастилы
Дегустация коломенской пастилы
Дегустация коломенской пастилы
© Фото : Кристина Голубева
5 из 5
Музейная фабрика пастилы. Интерактивная экскурсия и мастер-класс по приготовлению "правильного" теста
© Фото : Кристина Голубева
1 из 5
Музейная фабрика пастилы, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
2 из 5
Коломенская пастила в брусках, как ее продавали раньше в магазине. Музейная фабрика пастилы, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
3 из 5

"Копия" магазина пастилы и колониальных товаров при Музейной фабрике пастилы

© Фото : Кристина Голубева
4 из 5
Дегустация коломенской пастилы
© Фото : Кристина Голубева
5 из 5
Не отпустят без угощения и из музея "Калачная". Многие приезжают в Коломну специально ради этого. Самая популярная начинка — гусиная.
Пока туристы уплетают горячую выпечку со свежим маслом, запивая чаем, пекарь объясняет, где у калача "губа". Оказывается, это тонкая часть, за которую удобно держаться. В ней часто делали надрез, куда можно было поместить масло, мед, варенье. Вот это и означало "раскатать губу". Отсюда же и поговорка "дойти до ручки" — зажиточные горожане остатки не ели, отдавали нищим.
© Фото : Мария Тергоева

Классический калач с брюшком и губой — в центре фото

Классический калач с брюшком и губой — в центре фото

Классический калач с брюшком и губой — в центре фото

© Фото : Мария Тергоева
1 из 3
© Фото : Кристина Голубева

Интерактивное шоу-экскурсия в историю и методологию изготовления калачей, "Калачная", город Коломна

Интерактивное шоу-экскурсия в историю и методологию изготовления калачей, Калачная, город Коломна

Интерактивное шоу-экскурсия в историю и методологию изготовления калачей, "Калачная", город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
© Фото : Кристина ГолубеваЗнаменитый музей "Калачная"
Знаменитый музей Калачная
Знаменитый музей "Калачная"
© Фото : Кристина Голубева
3 из 3

Классический калач с брюшком и губой — в центре фото

© Фото : Мария Тергоева
1 из 3

Интерактивное шоу-экскурсия в историю и методологию изготовления калачей, "Калачная", город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
Знаменитый музей "Калачная"
© Фото : Кристина Голубева
3 из 3
"Душистыя радости" (500 рублей, экскурсия включена) — музей-магазин, посвященный мыловарению и парфюмерии. Многим экспонатам тут по 200 лет.
Здесь вы узнаете историю одного из "королей мыла" — переехавшего в Россию француза Анри Брокара. Он сделал это средство гигиены доступным для простых людей — копейка за кусок. И заработал миллионы. Советская власть переименовала его предприятие в "Новую зарю". Конкурент Брокара — Альфонс Ралле, его фабрика позже превратилась в "Свободу".
© Фото : Кристина Голубева

Музей "Душистыя радости", компоненты для мыла, город Коломна

Музей Душистые радости, компоненты для мыла, город Коломна

Музей "Душистыя радости", компоненты для мыла, город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
1 из 4
© Фото : Кристина Голубева

Экспонаты музея "Душистыя радости", Коломна

Экспонаты музея Душистые радости, Коломна

Экспонаты музея "Душистыя радости", Коломна

© Фото : Кристина Голубева
2 из 4
© Фото : Кристина Голубева

Столик с туалетными принадлежностями. Музей "Душистыя радости", город Коломна

Столик с туалетными принадлежностями. Музей Душистые радости, город Коломна

Столик с туалетными принадлежностями. Музей "Душистыя радости", город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
3 из 4
© Фото : Кристина Голубева

Музей "Душистыя радости" и магазин-лавка, город Коломна

Музей Душистые радости и магазин-лавка, город Коломна

Музей "Душистыя радости" и магазин-лавка, город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
4 из 4

Музей "Душистыя радости", компоненты для мыла, город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
1 из 4

Экспонаты музея "Душистыя радости", Коломна

© Фото : Кристина Голубева
2 из 4

Столик с туалетными принадлежностями. Музей "Душистыя радости", город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
3 из 4

Музей "Душистыя радости" и магазин-лавка, город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
4 из 4
Местный парфюмер Александр Остроумов открыл первый в России институт косметологии. Редчайшие образцы продукции дореволюционных заводов есть в коллекции "Душистыя радости".

Царство музеев

Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь в Коломне основали в 1799-м. Колокольня — в стиле ампир. В обители был необычный "послушник" — верблюд Сеня. Его подарила Валентина Терешкова, частая гостья монастыря.
Он долго развлекал посетителей и катал детишек. Но потом затосковал, и его отправили в Тверскую область, на ферму "Еникеево".
© Фото : Кристина ГолубеваСвято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, город Коломна
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, город Коломна
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
1 из 3
© Фото : Кристина Голубева

Храмы и церкви очаровательной Коломны — на каждом шагу

Храмы и церкви очаровательной Коломны — на каждом шагу

Храмы и церкви очаровательной Коломны — на каждом шагу

© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
© Фото : Кристина ГолубеваОдна из площадей Коломны, рядом со смотровой площадкой. Памятник Кириллу и Мефодию
Одна из площадей Коломны, рядом со смотровой площадкой. Памятник Кириллу и Мефодию
Одна из площадей Коломны, рядом со смотровой площадкой. Памятник Кириллу и Мефодию
© Фото : Кристина Голубева
3 из 3
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
1 из 3

Храмы и церкви очаровательной Коломны — на каждом шагу

© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
Одна из площадей Коломны, рядом со смотровой площадкой. Памятник Кириллу и Мефодию
© Фото : Кристина Голубева
3 из 3
Другие популярные музеи в Коломне – "Арткоммуналка", "Дом самовара", "Кузнечная слобода", "Коломенский патефон", "Десять зайцев" (пряники ручной работы).
В "Музее бабьей доли" — рушники, пояса, рубахи (300 рублей с экскурсией).
"Музей ЖКХ" разместили в трехъярусном железобетонном цилиндре, где раньше хранили питьевую воду для горожан.
Цены — от 350 рублей за экскурсию, но можно приобрести единый билет на несколько музеев со скидкой.
© Фото : Кристина Голубева

Памятник водовозу с другого ракурса. На заднем фоне — метки, до какого уровня и в какой год доходила вода при весеннем разливе реки, город Коломна

Памятник водовозу с другого ракурса. На заднем фоне — метки, до какого уровня и в какой год доходила вода при весеннем разливе реки, город Коломна

Памятник водовозу с другого ракурса. На заднем фоне — метки, до какого уровня и в какой год доходила вода при весеннем разливе реки, город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
1 из 3
© Фото : Кристина ГолубеваНовая набережная, город Коломна
Новая набережная, город Коломна
Новая набережная, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
© Фото : Кристина ГолубеваПамятник водовозу, город Коломна
Памятник водовозу, город Коломна
Памятник водовозу, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
3 из 3

Памятник водовозу с другого ракурса. На заднем фоне — метки, до какого уровня и в какой год доходила вода при весеннем разливе реки, город Коломна

© Фото : Кристина Голубева
1 из 3
Новая набережная, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
Памятник водовозу, город Коломна
© Фото : Кристина Голубева
3 из 3
Погуляйте по улицам, на набережной посмотрите, как Коломенка впадает в Москва-реку.
Навестите знаменитого "Водовоза": рядом с ним — отметки, до какого уровня поднималась вода. Порой половодье полностью заливало памятник.
Киржач - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен
28 августа, 08:00

Зарайский старожил

Зарайск в 136 километрах от Москвы — "тайное сокровище" Подмосковья, камерный и уютный городок с особой атмосферой. И он старше столицы — на год. Впервые упомянут в летописях под названием "град Осетр" в 1146-м.
Зарайский кремль — семибашенный. Строили его одновременно с коломенским с оглядкой на итальянскую архитектуру. Вход свободный, причем круглосуточно.
© Фото : Кристина Голубева

Зарайский кремль. По направлению к музею

Зарайский кремль. По направлению к музею

Зарайский кремль. По направлению к музею

© Фото : Кристина Голубева
1 из 3
© Фото : Кристина Голубева

Зарайский кремль. Внутренний двор

Зарайский кремль. Внутренний двор

Зарайский кремль. Внутренний двор

© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
© Фото : Кристина Голубева

Зарайский кремль. Вид со стены

Зарайский кремль. Вид со стены

Зарайский кремль. Вид со стены

© Фото : Кристина Голубева
3 из 3

Зарайский кремль. По направлению к музею

© Фото : Кристина Голубева
1 из 3

Зарайский кремль. Внутренний двор

© Фото : Кристина Голубева
2 из 3

Зарайский кремль. Вид со стены

© Фото : Кристина Голубева
3 из 3
Но подъем на крепостную стену и в башню — платный, только с экскурсоводом. Этот кремль — единственный, сохранившийся в первозданном виде в Подмосковье.
В государственном музее-заповеднике на территории кремля (билет — 300 рублей) всего несколько залов, но коллекция отличная. Предметы старины, прикладного и декоративного искусства Западной Европы, Японии и Китая; оружие, керамика, скульптуры. И картины Репина, Бакста.
© Фото : Кристина ГолубеваЗнаменитая фигурка бизона, возраст 22-23 тысячи лет
Знаменитая фигурка бизона, возрастом 22-23 тысячи лет - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Кристина Голубева
Знаменитая фигурка бизона, возраст 22-23 тысячи лет
В археологическом зале главный экспонат — резная фигурка бизона возрастом 22-23 тысячи лет.
«

"Зарайский бизон уникален по реалистичности и точности пропорций. Изготовил его для ритуала охотничьей магии не иначе как первобытный Микеланджело", — говорит экскурсовод.

Водонапорная башня (вход — 200 рублей) — еще и смотровая площадка. Забираясь наверх, наденьте каску (выдают внизу) либо берегите голову: лестница крутая.
© Фото : Кристина ГолубеваЗарайск. Водонапорная башня. Вид сверху на город
Зарайск. Водонапорная башня. Вид сверху на город
Зарайск. Водонапорная башня. Вид сверху на город
© Фото : Кристина Голубева
1 из 2
© Фото : Кристина ГолубеваЗарайск. Водонапорная башня и окружающий ее сквер
Зарайск. Водонапорная башня и окружающий ее сквер
Зарайск. Водонапорная башня и окружающий ее сквер
© Фото : Кристина Голубева
2 из 2
Зарайск. Водонапорная башня. Вид сверху на город
© Фото : Кристина Голубева
1 из 2
Зарайск. Водонапорная башня и окружающий ее сквер
© Фото : Кристина Голубева
2 из 2
Рядом — торговые ряды. Сейчас тут реконструкция, но скоро будет красиво и весело, как в период расцвета Зарайска.
© Фото : Кристина Голубева"Коврижечная", город Зарайск; коврижки на любой вкус. Чай-кофе — тут же
Коврижечная, город Зарайск; коврижки на любой вкус. Чай-кофе — тут же - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Кристина Голубева
"Коврижечная", город Зарайск; коврижки на любой вкус. Чай-кофе — тут же
За главным гастрономическим специалитетом города отправляйтесь в "Коврижечную" на центральной площади (от 100 до 500 рублей за выпечку, вкусы самые разные). И загляните в "Сыроварню" напротив: там продают фермерские товары — колбасу, мед, молоко, квас, березовый сок.

Как добраться

Зарайск можно осмотреть за пару часов, но лучше приехать на несколько дней. Местные туркомпании предлагают активные развлечения: верховые прогулки, аквавелосипеды, вейкбординг, каякинг, сплавы по реке.
© Фото : Кристина ГолубеваУлочки Зарайска. В городе запрещено строительство высоток
Улочки Зарайска. В городе запрещено строительство высоток
Улочки Зарайска. В городе запрещено строительство высоток
© Фото : Кристина Голубева
1 из 3
© Фото : Кристина Голубева

Информационное табло в прогулочной зоне Зарайска. Схема — маршрут по ключевым достопримечательностям

Информационное табло в прогулочной зоне Зарайска. Схема — маршрут по ключевым достопримечательностям

Информационное табло в прогулочной зоне Зарайска. Схема — маршрут по ключевым достопримечательностям

© Фото : Кристина Голубева
2 из 3
© Фото : Кристина ГолубеваГлавная площадь исторического центра Зарайска
Главная площадь исторического центра Зарайска
Главная площадь исторического центра Зарайска
© Фото : Кристина Голубева
3 из 3
Улочки Зарайска. В городе запрещено строительство высоток
© Фото : Кристина Голубева
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Информационное табло в прогулочной зоне Зарайска. Схема — маршрут по ключевым достопримечательностям

© Фото : Кристина Голубева
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Главная площадь исторического центра Зарайска
© Фото : Кристина Голубева
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Катают на упряжках с хаски, правда, летом у собак каникулы. Чтобы питомцы не так сильно страдали от жары, хозяева придумали для них "десерт" — дают куски ледяных арбузов. Такое "мороженое" псы просто обожают.
© Depositphotos.com / ViolinРазводной мост в Коломне
Разводной мост в Коломне - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Depositphotos.com / Violin
Разводной мост в Коломне
И на личном авто, и общественным транспортом добраться не проблема. Автобусы до Коломны ходят от метро "Котельники", ехать чуть меньше двух часов. Электричкой примерно столько же — с Казанского вокзала.
Суздаль, Владимирская область, Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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