https://ria.ru/20230830/kherson-1893157543.html
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2023
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:00
2023-08-30T14:00
2023-08-30T14:01
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887814929_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9020623fc28b6292e3b8ac19fe4d8cd2.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230830/banki-1892638186.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887814929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_04cc3a0fee8d4477c45fe8bbf135846f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу Д-30
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Такого Киев не ожидал. Запад нашел способ не платить Украине