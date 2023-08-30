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На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 30.08.2023 (обновлено: 14:01 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kherson-1893157543.html
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2023
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:00
2023-08-30T14:01
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных

На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу Д-30

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
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