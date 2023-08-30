https://ria.ru/20230830/kherson-1893157543.html

На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных

На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2023

На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:00

2023-08-30T14:00

2023-08-30T14:01

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, херсонская область , безопасность