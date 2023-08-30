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Муфтий рассказал о сотрудничестве Ирана и России в сфере халяль
Муфтий рассказал о сотрудничестве Ирана и России в сфере халяль - РИА Новости, 30.08.2023
Муфтий рассказал о сотрудничестве Ирана и России в сфере халяль
Высокие темпы развития сотрудничества между Россией и Ираном наблюдаются не только в сфере религиозной жизни, но и в экономике, в том числе в халяль-индустрии,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:26
2023-08-30T17:26
2023-08-30T17:26
религия
россия
иран
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Высокие темпы развития сотрудничества между Россией и Ираном наблюдаются не только в сфере религиозной жизни, но и в экономике, в том числе в халяль-индустрии, сообщил РИА Новости в среду глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин. "Сотрудничество между Россией и Ираном можно охарактеризовать как взаимовыгодное, и это высокий темп межгосударственных связей. Мы развиваем не только религиозную жизнь, но активно расширяем экономические контакты, в том числе, халяль-индустрию. Это стало возможными благодаря доверительным отношениям между руководством двух стран", - сказал РИА Новости муфтий Гайнутдин по итогам встречи с вице-президентом Ирана, главой Национальной организации по стандартизации Мехди Ислампанахом. По словам религиозного деятеля, во время встречи стороны обсудили сотрудничество и взаимодействие между ДУМ РФ и Национальной организацией по стандартизации в сфере халяль-индустрии, стандартизации и сертификации халяль. "Действующий при ДУМ РФ Международный центр стандартизации и сертификации халяль во главе с Айдаром Газизовым имеет огромный опыт работы с профильными госструктурами Ирана, в том числе, по сертификации продукции и дальнейшему экспорту в Исламскую Республику", - отметил муфтий Гайнутдин. Председатель ДУМ РФ также сообщил, что в настоящее время важно наращивать взаимодействия именно в сфере экономики. "Мехди Ислампанах отметил высокое качество российской продукции, которое очень востребовано в Иране", - заключил Гайнутдин.
https://ria.ru/20230823/muftiy-1891793503.html
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россия, иран, равиль гайнутдин
Религия, Россия, Иран, Равиль Гайнутдин
Муфтий рассказал о сотрудничестве Ирана и России в сфере халяль
Муфтий Гайнутдин назвал взаимовыгодным сотрудничество России и Ирана
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Высокие темпы развития сотрудничества между Россией и Ираном наблюдаются не только в сфере религиозной жизни, но и в экономике, в том числе в халяль-индустрии, сообщил РИА Новости в среду глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
"Сотрудничество между Россией и Ираном можно охарактеризовать как взаимовыгодное, и это высокий темп межгосударственных связей. Мы развиваем не только религиозную жизнь, но активно расширяем экономические контакты, в том числе, халяль-индустрию. Это стало возможными благодаря доверительным отношениям между руководством двух стран", - сказал РИА Новости муфтий Гайнутдин по итогам встречи с вице-президентом Ирана, главой Национальной организации по стандартизации Мехди Ислампанахом.
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По словам религиозного деятеля, во время встречи стороны обсудили сотрудничество и взаимодействие между ДУМ РФ и Национальной организацией по стандартизации в сфере халяль-индустрии, стандартизации и сертификации халяль.
"Действующий при ДУМ РФ Международный центр стандартизации и сертификации халяль во главе с Айдаром Газизовым имеет огромный опыт работы с профильными госструктурами Ирана, в том числе, по сертификации продукции и дальнейшему экспорту в Исламскую Республику", - отметил муфтий Гайнутдин.
Председатель ДУМ РФ также сообщил, что в настоящее время важно наращивать взаимодействия именно в сфере экономики. "Мехди Ислампанах отметил высокое качество российской продукции, которое очень востребовано в Иране", - заключил Гайнутдин.