https://ria.ru/20230830/kassety-1892965699.html
ВСУ шокировали Запад: никто не ожидал, как Киев использует кассетные бомбы
ВСУ шокировали Запад: никто не ожидал, как Киев использует кассетные бомбы - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ шокировали Запад: никто не ожидал, как Киев использует кассетные бомбы
В сети появилось видео, где украинские солдаты обычной шлифовальной машиной распиливают кассетные боеприпасы. О том, что заставило их решиться на столь... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:00
2023-08-30T10:00
2023-08-30T10:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
украина
сша
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В сети появилось видео, где украинские солдаты обычной шлифовальной машиной распиливают кассетные боеприпасы. О том, что заставило их решиться на столь рискованный шаг, — в материале РИА Новости.Как распотрошить снарядВ ролике, который записали солдаты из украинской 92 отдельной штурмовой бригады "Ахиллес", как отмечается в субтитрах, разбирают кластерный снаряд M483A1 или M864. В первом содержится 88 суббоеприпасов, во втором — 72.Эти снаряды начиняют двумя видами кассет: кумулятивные М42 и осколочно-кумулятивные М46. Оба вида относятся к так называемым DPICM – усовершенствованным обычным боеприпасам двойного назначения, то есть приспособлены как для поражения техники, так и для уничтожения пехоты.Отпилив головную часть снаряда, они достают из него кассеты. После этого они демонстрируют, как переводить их в боевое положение и ставить обратно на предохранитель.Как отмечает американское издание The Drive, такие снаряды – вещь очень капризная, поэтому подобные манипуляции с ними – смертельный риск.Временная мераОфициально о передаче ВСУ первых кассетных снарядов американского производства объявили месяц назад. При этом российские бойцы утверждают, что Киев применял их, как минимум, с самого начала контрнаступления, стартовавшего еще в июне.Как правило, такие бомбы применяют для поражения пехоты на больших площадях. Но бывает, что кассеты не детонируют сразу, надолго остаются лежать на земле и даже спустя годы представляют угрозу для мирного населения.Вашингтон применял это оружие во всех крупных конфликтах со времен войны в Корее. Но производство прекратили в 2016-м. По оценкам Human Rights Watch, в арсеналах Пентагона остается 4,7 миллиона кассетных реактивных снарядов и бомб, содержащих более 500 миллионов субэлементов.На передачу этого оружия Киеву Вашингтон толкнули неудачи на фронте и нехватка обычных снарядов. В Белом доме назвали этот шаг временной мерой — пока американский ВПК наращивает производственные мощности. Подвижек ожидают к следующей весне.Нецелевое использованиеОднако, как выяснилось, украинская армия использует их не только как альтернативу для артиллерийских снарядов, но и применяют их начинку в качестве сбросов для дронов – именно для этого на видео со снарядом проделывают такие рискованные манипуляции.На кадрах солдаты демонстрируют, как установить их на БПЛА, привести в состояние готовности и обратно поставить на импровизированный предохранитель. Суббоеприпасы созданы для свободного падения на цели, поэтому имеют встроенную стабилизацию и не нуждаются в дополнительной модификации.Как отмечает The Drive, подобное применение может увеличить эффективность их использования. Вместе с тем, боеприпасы, которые не производятся уже семь лет могут быть крайне нестабильны, и попытки их разобрать могут стать причиной новых потерь в украинской армии.
https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина, США, Россия
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В сети появилось видео, где украинские солдаты обычной шлифовальной машиной распиливают кассетные боеприпасы. О том, что заставило их решиться на столь рискованный шаг, — в материале РИА Новости.
В ролике, который записали солдаты из украинской 92 отдельной штурмовой бригады "Ахиллес", как отмечается в субтитрах, разбирают кластерный снаряд M483A1 или M864. В первом содержится 88 суббоеприпасов, во втором — 72.
Эти снаряды начиняют двумя видами кассет: кумулятивные М42 и осколочно-кумулятивные М46. Оба вида относятся к так называемым DPICM – усовершенствованным обычным боеприпасам двойного назначения, то есть приспособлены как для поражения техники, так и для уничтожения пехоты.
Отпилив головную часть снаряда, они достают из него кассеты. После этого они демонстрируют, как переводить их в боевое положение и ставить обратно на предохранитель.
Как отмечает американское издание The Drive
, такие снаряды – вещь очень капризная, поэтому подобные манипуляции с ними – смертельный риск.
Официально о передаче ВСУ
первых кассетных снарядов американского производства объявили месяц назад. При этом российские бойцы утверждают, что Киев применял их, как минимум, с самого начала контрнаступления, стартовавшего еще в июне.
Как правило, такие бомбы применяют для поражения пехоты на больших площадях. Но бывает, что кассеты не детонируют сразу, надолго остаются лежать на земле и даже спустя годы представляют угрозу для мирного населения.
Вашингтон применял это оружие во всех крупных конфликтах со времен войны в Корее. Но производство прекратили в 2016-м. По оценкам Human Rights Watch
, в арсеналах Пентагона
остается 4,7 миллиона кассетных реактивных снарядов и бомб, содержащих более 500 миллионов субэлементов.
На передачу этого оружия Киеву Вашингтон толкнули неудачи на фронте и нехватка обычных снарядов. В Белом доме назвали этот шаг временной мерой — пока американский ВПК наращивает производственные мощности. Подвижек ожидают к следующей весне.
Однако, как выяснилось, украинская армия использует их не только как альтернативу для артиллерийских снарядов, но и применяют их начинку в качестве сбросов для дронов – именно для этого на видео со снарядом проделывают такие рискованные манипуляции.
На кадрах солдаты демонстрируют, как установить их на БПЛА, привести в состояние готовности и обратно поставить на импровизированный предохранитель. Суббоеприпасы созданы для свободного падения на цели, поэтому имеют встроенную стабилизацию и не нуждаются в дополнительной модификации.
Как отмечает The Drive, подобное применение может увеличить эффективность их использования. Вместе с тем, боеприпасы, которые не производятся уже семь лет могут быть крайне нестабильны, и попытки их разобрать могут стать причиной новых потерь в украинской армии.
"Такое здесь — норма". Что происходит на самом сложном участке фронта