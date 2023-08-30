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Северо-Крымский канал будет функционировать в любом случае, уверен Аксенов - РИА Новости, 30.08.2023
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07:54 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/kanal-1893057731.html
Северо-Крымский канал будет функционировать в любом случае, уверен Аксенов
Северо-Крымский канал будет функционировать в любом случае, уверен Аксенов - РИА Новости, 30.08.2023
Северо-Крымский канал будет функционировать в любом случае, уверен Аксенов
Северо-Крымский канал продолжит выполнять свои функции водоснабжения полуострова в любых условиях, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:54
2023-08-30T07:54
украина
новая каховка
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Северо-Крымский канал продолжит выполнять свои функции водоснабжения полуострова в любых условиях, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "Канал будет жить при любом раскладе, без вариантов. Каким способом - зависит от хода специальной военной операции", - сказал Аксенов журналистам. Он отметил, что в случае восстановления Каховской ГЭС подача воды в канал будет осуществляться как и ранее. В другом варианте потребуется перекачивать воду насосами от точки водозабора в Днепре у Новой Каховки до канала на отрезке протяженностью около трех километров, добавил глава республики. Строительство 400 километров Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 годы. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Сообщалось, что прорабатываются альтернативные варианты наполнения его водой из Днепра с помощью насосов.
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украина, новая каховка, сергей аксенов (политик)
Украина, Новая Каховка, Сергей Аксенов (политик)
Северо-Крымский канал будет функционировать в любом случае, уверен Аксенов

Аксенов: Северо-Крымский канал продолжит выполнять свои функции в любых условиях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащий у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Военнослужащий у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Северо-Крымский канал продолжит выполнять свои функции водоснабжения полуострова в любых условиях, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"Канал будет жить при любом раскладе, без вариантов. Каким способом - зависит от хода специальной военной операции", - сказал Аксенов журналистам.
Он отметил, что в случае восстановления Каховской ГЭС подача воды в канал будет осуществляться как и ранее. В другом варианте потребуется перекачивать воду насосами от точки водозабора в Днепре у Новой Каховки до канала на отрезке протяженностью около трех километров, добавил глава республики.
Строительство 400 километров Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 годы. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.
Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Сообщалось, что прорабатываются альтернативные варианты наполнения его водой из Днепра с помощью насосов.
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