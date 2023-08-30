https://ria.ru/20230830/kadyrov-1893217060.html

Кадыров посмеялся над слухами о своей скорой гибели

Кадыров посмеялся над слухами о своей скорой гибели - РИА Новости, 30.08.2023

Кадыров посмеялся над слухами о своей скорой гибели

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слухи о своей скорой гибели, написал в телеграм-канале, что принадлежит религии, Родине, ее интересам и готов выполнить... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:20

2023-08-30T17:20

2023-08-30T17:20

россия

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 30 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слухи о своей скорой гибели, написал в телеграм-канале, что принадлежит религии, Родине, ее интересам и готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, даже если итогом станет смерть. "Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель. Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и ее интересам", - заявил Кадыров. Он отметил, что готов выполнить любой приказ Путина, "даже если итогом станет смерть". "Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды. Поэтому к таким инфобросам, которые так дёшево призваны посеять рознь внутри нашей страны, я всегда отношусь с пренебрежительным снисхождением. Им придется смириться с тем, что команда Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - это команда верных пехотинцев, для которых смерть не страшна", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20230824/sanktsii-1892088070.html

россия

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россия, рамзан кадыров, владимир путин