https://ria.ru/20230830/investitsii-1892926220.html

Инвестиции в промышленность — движущая сила экономики Москвы

Инвестиции в промышленность — движущая сила экономики Москвы - РИА Новости, 30.08.2023

Инвестиции в промышленность — движущая сила экономики Москвы

Промышленный потенциал Москвы поистине огромен, и сегодня столичные промышленники, активно инвестируя в инновации, создают новые, современные товары и... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:17

2023-08-30T09:17

2023-08-30T09:17

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

андрей козлов

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Промышленный потенциал Москвы поистине огромен, и сегодня столичные промышленники, активно инвестируя в инновации, создают новые, современные товары и технологии, востребованные на самых разных рынках. Динамика развития экономики столицы в два раза опережает средний уровень развития других регионов. Рост инвестиций за предыдущие годы увеличился вдвое, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Это означает, что у города есть огромный потенциал для дальнейшего движения вперед.Столичные власти, прекрасно понимая, что промышленность является главной движущей силой экономики города, обеспечивают режим наибольшего благоприятствования для бесперебойной работы и расширения существующих, а также для создания новых производств на территории города."Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия сегодня могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, для производственных компаний разработан и введен в действие ряд специальных антикризисных инструментов", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как отметил в беседе с РИА Новости независимый экономист Андрей Бархота, инвестиции в основной капитал и развитие промышленности являются локомотивом развития экономики, поскольку обеспечивают увеличение количества рабочих мест, доходов населения, а, значит, и потребительского спроса. Этот постулат стал еще более очевиден с усилением санкционного давления и актуализации повестки импортозамещения.По его мнению, инвестиционная активность в промышленный сектор позволяет модернизировать технологические цепочки и обеспечивать условия для масштабирования объемов выпуска готовой продукции."В условиях Москвы исключительно развитая промышленность позволяет обеспечить снабжение и нивелирование дефицита не только в Московской агломерации, но и по всей России. Обеспечение контрактами смежников и использование офсетных соглашений позволяет выстраивать долгосрочный финансовый и инвестиционный цикл", - уверен экономист.Развивайся как промкомплексОдна из ключевых мер стимулирования промышленности в столице - присвоение статуса промышленного комплекса, что позволяет предприятию получить налоговые льготы и направить сэкономленные средства на развитие собственного производства. Для получения данного статуса предприятие должно соответствовать определенным критериям по объему инвестиций в развитие, выручке и уровню зарплаты сотрудников. При этом отраслевая принадлежность значения не имеет. По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, если предприятие соответствует этим критериям, город в пять раз снижает земельный налог, в два раза – налог на недвижимость, а ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, уменьшается с 17% до 13,5%. По оценке столичного комплекса экономической политики, в совокупности эти льготы снижают нагрузку по региональным налогам примерно на 17-20%. Сегодня статусом промкомплекса обладают 67 предприятий, на которых трудятся почти 80 тысяч человек.Один из ведущих отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции - завод "Москабельмет" получил статус промкомплекса в 2022 году. По словам генерального директора компании Павла Морякова, по итогам 2022 года предприятие вложило в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение производственных площадей более 460 миллионов рублей, что вдвое больше, чем годом ранее."Производство кабельной продукции требует постоянных улучшений и движения вперед. Инвестиции в развитие инноваций и модернизацию позволяют нам оставаться конкурентоспособными, укреплять позиции на рынке и расширять направления деятельности. Кроме того, обновление оборудования и совершенствование производственных процессов способствуют повышению качества и сокращению сроков выпуска продукции. Сегодня благодаря модернизации компания может производить кабельно-проводниковую продукцию, не уступающую зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам даже их превосходящую", - отметил Моряков.Завод постоянно расширяет ассортимент производимой продукции, что особенно актуально для импортозамещения. Так, "Москабельмет" наладил производство специальных кабелей для зарядки электромобилей, судовых кабелей для электрических речных трамваев, а также сложных кабелей для солнечной генерации. Ранее эта продукция поставлялась в страну из Европы."Особо нужно отметить широкий спектр актуальных мер поддержки от московского правительства. Деньги, которые высвобождаются за счет этих льгот, мы направляем не просто на поддержку состояния цеха или оборудования, а на научные разработки. Более того, у нас есть фонд НИОКР, который занимается разработками технологий, которые недоступны на данный момент для РФ из-за различных санкций. В год у нас идет порядка 2–3 научных разработок, и по их результатам мы запускаем в промышленные производства различные виды кабелей и сборок. Часто получается так, что заказчику нужен не просто кабель, а вся система в целом: программный интерфейс, измерительный и вычислительный аппараты. В такие НИОКРы мы направляем все средства, сохраненные за счет мер поддержки, и я считаю, это абсолютно правильный курс", - подчеркнул гендиректор "Москабельмета".Еще один представитель столичной промышленности, развитию которого помогает статус промышленного комплекса, - это Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), входящий в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского". ЦИАМ является единственной в стране научно-исследовательской организацией, проводящей комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиационного двигателестроения. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии ЦИАМ и проходили доводку на стендах института.Научный институт получил статус промышленного комплекса в 2021 году, а в апреле текущего года здесь ввели в эксплуатацию новый производственный участок с современным станочным оборудованием площадью свыше трех тысяч квадратных метров. В новом цехе разместили около 50 современных станков, изготовленных преимущественно отечественными производителями. Как рассказали в ЦИАМ, открытие нового участка обеспечит изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей, что позволит не только расширить номенклатуру продукции, но и создавать конструктивно более сложные изделия."Для изготовления любой детали авиадвигателя требуется высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Наш институт непосредственно работает с высокими технологиями, здесь они рождаются и получают путевку в жизнь. Основная задача преобразований — это соответствие современным требованиям и стандартам с заделом на будущее, что дает возможность нашему опытному производству на высоком инженерно-техническом уровне реализовывать "в железе" сложные изделия", — уточнил генеральный директор ЦИАМ Андрей Козлов.Развивайся как резидент ОЭЗФлагманом новой промышленности столицы сегодня является особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва", которая наглядно демонстрирует заботу города о привлечении инвестиций в сферу высоких технологий. В настоящее время в ОЭЗ локализовано более 200 предприятий, из которых свыше 90 имеют статус резидента, позволяющий получать значительные льготы и преференции. Резидентам ОЭЗ и индустриальным партнерам предоставляется современная инфраструктура, площади в промышленных объектах и земельные участки для размещения высокотехнологичных, инновационных и импортозамещающих производств.Резидентом ОЭЗ Москвы является компания "Диагностика-М", производящая контрольно-диагностическое оборудование. Недавно компания разработала и запустила в производство пилотную досмотровую установку с искусственным интеллектом, обеспечивающим принципиально новый уровень возможностей. "Умный" интроскоп на основе специально обученной нейронной сети способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимое опасных и запрещенных предметов, а также находить их отдельные фрагменты в разобранном виде. Устройство идентифицирует подозрительный объект и выдает информацию на экран монитора, выделяя подозрительные предметы в рамку и обозначая их название - бутылка, баллончик, нож и так далее. Как ожидается, новый интроскоп значительно упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. Разработка не имеет аналогов в России, а уровень ее локализации достигает 100%. В рамках реализации новых проектов на предприятии было создано более 50 новых рабочих мест.По словам гендиректора предприятия Владимира Усачева, новым продуктом уже заинтересовались многие заказчики, в том числе те, кто в настоящее время эксплуатирует установки "ТС-СКАН", но хочет обновить их программное обеспечение до "умной" версии. Специалисты компании продолжат доработку системы искусственного интеллекта, развивая и совершенствуя ее возможности.Другой резидент столичной ОЭЗ, компания Oxygen, взяла курс на развитие облачных технологий и разработку решений в этом направлении. За 2022 год предприятие инвестировало в реализацию своих инновационных проектов 472 миллиона рублей, создав около 90 дополнительных рабочих мест. Облачная инфраструктура центра обработки данных (ЦОД), разработанная Oxygen, одной из первых в России получила аттестацию по национальному стандарту ГОСТ, разработанному Банком России, а также по международному стандарту PCI DSS. Такая сертификация подтверждает безопасность данных клиентской базы во время проведения платежных операций и гарантирует защиту клиентской информации от кражи и различных мошеннических действий.Используя облачную платформу Oxygen, финтех-клиенты компании (банки, страховщики, платежные системы, брокеры) автоматически выполняют требования к защите данных, предъявляемые Банком России. Поэтому им уже не нужно аттестовывать собственную инфраструктуру для проведения платежных операций. По словам гендиректора предприятия Павла Кулакова, услугами резидента ОЭЗ сегодня пользуются сотни компаний.Развивайся самМногие другие столичные компании сегодня инвестируют в увеличение производственных мощностей, видя растущий спрос на свою продукцию на фоне стремления к импортозамещению и наметившегося восстановления экономики страны.Так, столичный производитель газоаналитического оборудования "Промприбор-Р" за счет активных инвестиций в развитие смог увеличить производственные площади, провести модернизацию оборудования и расширить штат сотрудников. В результате общий рост мощностей составил около 15%. Производимые компанией приборы позволяют контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон, предупреждая возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи на предприятиях и объектах коммунального хозяйства. Газоанализаторы столичной компании используются в работе сотен организаций страны. Помимо высокой точности измерений, изделия привлекательны для потребителя высокой долей отечественных комплектующих."Газовый анализ среды - необходимое условие эксплуатации опасных производственных объектов во многих отраслях промышленности: от нефтедобывающей до легкой, а также в коммунальном хозяйстве и медицине. По статистике, общая аварийность на опасных производственных объектах за последние годы существенно снизилась во многом благодаря техническому переоснащению в области контрольно-измерительных приборов и переподготовке ответственного за промышленную безопасность персонала", - отметил генеральный директор компании Иван Лебедев.В свою очередь, создатель роботов "Техноред" также инвестировал в расширение производства, доведя товарную линейку до 15 моделей. В числе новинок – две запатентованные роботизированные системы лазерной сварки, а также робот для паллетирования, позволяющий автоматизировать и оптимизировать монотонную работу на предприятиях и складах.В первом полугодии этого года компания изготовила более 120 роботизированных систем, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. При этом предприятие смогло существенно сократить стоимость изделий для конечного потребителя. Робосистемы сегодня пользуются высоким спросом в промышленном секторе, поэтому до конца года компания планирует выпустить более 400 единиц изделий.

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https://ria.ru/20230828/tsentr-1892313746.html

https://ria.ru/20230823/arenda-1891625588.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, андрей козлов