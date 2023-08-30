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В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию - РИА Новости, 30.08.2023
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00:47 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/inektsiya-1893038831.html
В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию
В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию - РИА Новости, 30.08.2023
В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию
Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) первой в мире начнет предлагать онкологическим больным инъекцию против рака, введение которой в организм... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:47
2023-08-30T00:47
великобритания
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) первой в мире начнет предлагать онкологическим больным инъекцию против рака, введение которой в организм займет семь минут. &quot;Время лечения лекарствами для некоторых больных раком в рамках Национальной службы здравоохранения сократится на три четверти благодаря инъекции против рака, введение которой занимает всего семь минут&quot;, - говорится в сообщении на сайте NHS.Отмечается, что такая инъекция будет внедряться "сотням пациентов ежегодно". При этом Национальная служба здравоохранения Британии "станет первой системой здравоохранения в мире", которая внедрит такого рода инъекцию. В NHS также сообщили, что в настоящее время онкологические больные получают препарат против рака атезолизумаб, внутривенное введение которого занимает от 30 минут до часа. "Но сейчас и в течение нескольких недель сотни подходящих пациентов, проходящих лечение атезолизумабом, улучшат свой опыт, перейдя на более быструю и удобную подкожную инъекцию, что высвободит драгоценное время для онкологических бригад Национальной службы здравоохранения", - отметили в NHS.
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великобритания
Великобритания
В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию

В Британии больным раком предложат инъекцию, введение которой займет семь минут

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) первой в мире начнет предлагать онкологическим больным инъекцию против рака, введение которой в организм займет семь минут.
«

"Время лечения лекарствами для некоторых больных раком в рамках Национальной службы здравоохранения сократится на три четверти благодаря инъекции против рака, введение которой занимает всего семь минут", - говорится в сообщении на сайте NHS.

Отмечается, что такая инъекция будет внедряться "сотням пациентов ежегодно". При этом Национальная служба здравоохранения Британии "станет первой системой здравоохранения в мире", которая внедрит такого рода инъекцию.
В NHS также сообщили, что в настоящее время онкологические больные получают препарат против рака атезолизумаб, внутривенное введение которого занимает от 30 минут до часа.
"Но сейчас и в течение нескольких недель сотни подходящих пациентов, проходящих лечение атезолизумабом, улучшат свой опыт, перейдя на более быструю и удобную подкожную инъекцию, что высвободит драгоценное время для онкологических бригад Национальной службы здравоохранения", - отметили в NHS.
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