https://ria.ru/20230830/inektsiya-1893038831.html

В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию

В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию - РИА Новости, 30.08.2023

В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию

Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) первой в мире начнет предлагать онкологическим больным инъекцию против рака, введение которой в организм... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:47

2023-08-30T00:47

2023-08-30T00:47

великобритания

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) первой в мире начнет предлагать онкологическим больным инъекцию против рака, введение которой в организм займет семь минут. "Время лечения лекарствами для некоторых больных раком в рамках Национальной службы здравоохранения сократится на три четверти благодаря инъекции против рака, введение которой занимает всего семь минут", - говорится в сообщении на сайте NHS.Отмечается, что такая инъекция будет внедряться "сотням пациентов ежегодно". При этом Национальная служба здравоохранения Британии "станет первой системой здравоохранения в мире", которая внедрит такого рода инъекцию. В NHS также сообщили, что в настоящее время онкологические больные получают препарат против рака атезолизумаб, внутривенное введение которого занимает от 30 минут до часа. "Но сейчас и в течение нескольких недель сотни подходящих пациентов, проходящих лечение атезолизумабом, улучшат свой опыт, перейдя на более быструю и удобную подкожную инъекцию, что высвободит драгоценное время для онкологических бригад Национальной службы здравоохранения", - отметили в NHS.

https://ria.ru/20230614/rak-1878134632.html

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