В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС
В индонезийском парламенте призвали к скорейшему присоединению страны к БРИКС
© Sekretariat Jenderal DPR RIПредседатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу БРИКС, сообщает портал Detik.
Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа. Несмотря на сообщения о поступившей от Индонезии заявки на вступление в альянс, страна не вошла в число новых членов объединения. Ими с 1 января 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
"Мы надеемся, что Индонезия вскоре сможет присоединиться к БРИКС, хотя президент Видодо и заявлял, что все еще рассматривает вопрос нашего членства в (альянсе - ред.)", - объявил Абдулла на рабочей встрече парламента.
По словам политика, членство Индонезии в альянсе даст государству ряд преимуществ. В частности, Индонезия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как альянс может поддержать усилия страны по развитию расчетов в местной валюте.
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"Дух БРИКС должен стать новой надеждой Индонезии на увеличение экономического роста, снижение зависимости от доллара США и развитие инвестиций", - пояснил парламентарий.
Он также предупредил правительство, чтобы оно с осторожностью относилось к экономическому спаду в Китае, Японии и Соединенных Штатах, поскольку эти три страны являются стратегическими торговыми партнерами Индонезии. По оценке политика, присоединение Индонезии к БРИКС сможет снизить зависимость от этих стран.