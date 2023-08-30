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В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС - РИА Новости, 30.08.2023
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10:59 30.08.2023 (обновлено: 13:54 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/indoneziya-1893090261.html
В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС
В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС - РИА Новости, 30.08.2023
В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС
Председатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:59
2023-08-30T13:54
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу БРИКС, сообщает портал Detik. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа. Несмотря на сообщения о поступившей от Индонезии заявки на вступление в альянс, страна не вошла в число новых членов объединения. Ими с 1 января 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Мы надеемся, что Индонезия вскоре сможет присоединиться к БРИКС, хотя президент Видодо и заявлял, что все еще рассматривает вопрос нашего членства в (альянсе - ред.)", - объявил Абдулла на рабочей встрече парламента. По словам политика, членство Индонезии в альянсе даст государству ряд преимуществ. В частности, Индонезия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как альянс может поддержать усилия страны по развитию расчетов в местной валюте. "Дух БРИКС должен стать новой надеждой Индонезии на увеличение экономического роста, снижение зависимости от доллара США и развитие инвестиций", - пояснил парламентарий. Он также предупредил правительство, чтобы оно с осторожностью относилось к экономическому спаду в Китае, Японии и Соединенных Штатах, поскольку эти три страны являются стратегическими торговыми партнерами Индонезии. По оценке политика, присоединение Индонезии к БРИКС сможет снизить зависимость от этих стран.
https://ria.ru/20230824/briks-1891981001.html
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в мире, индонезия, йоханнесбург, аргентина, брикс
В мире, Индонезия, Йоханнесбург, Аргентина, БРИКС
В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС

В индонезийском парламенте призвали к скорейшему присоединению страны к БРИКС

© Sekretariat Jenderal DPR RIПредседатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла
Председатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла
© Sekretariat Jenderal DPR RI
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу БРИКС, сообщает портал Detik.
Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа. Несмотря на сообщения о поступившей от Индонезии заявки на вступление в альянс, страна не вошла в число новых членов объединения. Ими с 1 января 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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"Мы надеемся, что Индонезия вскоре сможет присоединиться к БРИКС, хотя президент Видодо и заявлял, что все еще рассматривает вопрос нашего членства в (альянсе - ред.)", - объявил Абдулла на рабочей встрече парламента.
По словам политика, членство Индонезии в альянсе даст государству ряд преимуществ. В частности, Индонезия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как альянс может поддержать усилия страны по развитию расчетов в местной валюте.
«
"Дух БРИКС должен стать новой надеждой Индонезии на увеличение экономического роста, снижение зависимости от доллара США и развитие инвестиций", - пояснил парламентарий.
Он также предупредил правительство, чтобы оно с осторожностью относилось к экономическому спаду в Китае, Японии и Соединенных Штатах, поскольку эти три страны являются стратегическими торговыми партнерами Индонезии. По оценке политика, присоединение Индонезии к БРИКС сможет снизить зависимость от этих стран.
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