https://ria.ru/20230830/indoneziya-1893090261.html

В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС

В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС - РИА Новости, 30.08.2023

В Индонезии призвали к скорейшему присоединению к БРИКС

Председатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:59

2023-08-30T10:59

2023-08-30T13:54

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель индонезийского парламента по экономическим вопросам Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения Индонезии к альянсу БРИКС, сообщает портал Detik. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа. Несмотря на сообщения о поступившей от Индонезии заявки на вступление в альянс, страна не вошла в число новых членов объединения. Ими с 1 января 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Мы надеемся, что Индонезия вскоре сможет присоединиться к БРИКС, хотя президент Видодо и заявлял, что все еще рассматривает вопрос нашего членства в (альянсе - ред.)", - объявил Абдулла на рабочей встрече парламента. По словам политика, членство Индонезии в альянсе даст государству ряд преимуществ. В частности, Индонезия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как альянс может поддержать усилия страны по развитию расчетов в местной валюте. "Дух БРИКС должен стать новой надеждой Индонезии на увеличение экономического роста, снижение зависимости от доллара США и развитие инвестиций", - пояснил парламентарий. Он также предупредил правительство, чтобы оно с осторожностью относилось к экономическому спаду в Китае, Японии и Соединенных Штатах, поскольку эти три страны являются стратегическими торговыми партнерами Индонезии. По оценке политика, присоединение Индонезии к БРИКС сможет снизить зависимость от этих стран.

https://ria.ru/20230824/briks-1891981001.html

https://ria.ru/20230829/obsuzhdenie-1892933141.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, йоханнесбург, аргентина, брикс