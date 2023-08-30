https://ria.ru/20230830/gruzoviki-1893053874.html
В России прогнозируют рост продаж грузового транспорта на 60 процентов
В России прогнозируют рост продаж грузового транспорта на 60 процентов - РИА Новости, 30.08.2023
В России прогнозируют рост продаж грузового транспорта на 60 процентов
Продажи грузового автотранспорта на российском рынке в 2023 году могут вырасти на 60% по сравнению с прошлым годом, автобусов – на 40%, поделились с РИА Новости РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T06:40
2023-08-30T06:40
2023-08-30T06:40
россия
гтлк
группа газ
государственная транспортная лизинговая компания
экономика
авто
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Продажи грузового автотранспорта на российском рынке в 2023 году могут вырасти на 60% по сравнению с прошлым годом, автобусов – на 40%, поделились с РИА Новости прогнозом в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). "По итогам 2023 года в России ожидается увеличение коммерческих продаж грузового автотранспорта на 60% год к году, автобусов – на 40%", - рассказали в ГТЛК. По данным компании, продажи грузовых автомобилей уже выросли в первом полугодии на 66% год к году благодаря обновлению парков крупных строительных компаний и перевозчиков за счет китайской техники. Продажи автобусов тоже показали положительную динамику, рост составил 34%. "На повышение спроса в первом полугодии также повлияли повышение утильсбора на технику с 1 августа 2023 года и государственные программы поддержки обновления пассажирского транспорта, в том числе профильная программа ГТЛК и инвестпроект с использованием средств ФНБ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - пояснили в ГТЛК. В продажах грузовых авто растет доля китайской техники: с 15,2% в первом полугодии 2022 года до 53,5% в первом полугодии 2023 года. В сегменте самосвалов ее доля выросла до 80%, в сегменте седельных тягачей – до 64%. Продажи российских марок растут небольшими темпами ("Камаз" +2,7%, ГАЗ +6,8%) относительно динамики китайских марок. В сегменте городского пассажирского автотранспорта сохраняют лидерство российские марки – ПАЗ, ЛиАЗ, "Нефаз" (доля топ-3 в продажах – 64%), растут продажи автобусов Volgabus (+5%). Уточняется, что китайские производители доминируют в сегменте междугородних и туристических автобусов. Кроме того, пассажирские и грузовые перевозки автотранспортом по итогам первого полугодия 2023 года увеличились на 7,7% и 2,4% соответственно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, гтлк, группа газ, государственная транспортная лизинговая компания, экономика, авто
Россия, ГТЛК, Группа ГАЗ, Государственная транспортная лизинговая компания, Экономика, Авто
В России прогнозируют рост продаж грузового транспорта на 60 процентов
ГТЛК прогнозирует рост продаж грузового автотранспорта в России на 60 процентов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Продажи грузового автотранспорта на российском рынке в 2023 году могут вырасти на 60% по сравнению с прошлым годом, автобусов – на 40%, поделились с РИА Новости прогнозом в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).
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"По итогам 2023 года в России ожидается увеличение коммерческих продаж грузового автотранспорта на 60% год к году, автобусов – на 40%", - рассказали в ГТЛК. По данным компании, продажи грузовых автомобилей уже выросли в первом полугодии на 66% год к году благодаря обновлению парков крупных строительных компаний и перевозчиков за счет китайской техники. Продажи автобусов тоже показали положительную динамику, рост составил 34%.
"На повышение спроса в первом полугодии также повлияли повышение утильсбора на технику с 1 августа 2023 года и государственные программы поддержки обновления пассажирского транспорта, в том числе профильная программа ГТЛК и инвестпроект с использованием средств ФНБ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - пояснили в ГТЛК.
В продажах грузовых авто растет доля китайской техники: с 15,2% в первом полугодии 2022 года до 53,5% в первом полугодии 2023 года. В сегменте самосвалов ее доля выросла до 80%, в сегменте седельных тягачей – до 64%. Продажи российских марок растут небольшими темпами ("Камаз" +2,7%, ГАЗ
+6,8%) относительно динамики китайских марок.
В сегменте городского пассажирского автотранспорта сохраняют лидерство российские марки – ПАЗ, ЛиАЗ, "Нефаз" (доля топ-3 в продажах – 64%), растут продажи автобусов Volgabus (+5%). Уточняется, что китайские производители доминируют в сегменте междугородних и туристических автобусов.
Кроме того, пассажирские и грузовые перевозки автотранспортом по итогам первого полугодия 2023 года увеличились на 7,7% и 2,4% соответственно.
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