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Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике

Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике - РИА Новости, 30.08.2023

Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике

Избирком ЛНР принял решение о проведении досрочного голосования на отдельных территориях Луганской Народной Республики на выборах со 2 по 7 сентября, сообщила... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:07

2023-08-30T19:07

2023-08-30T19:07

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Избирком ЛНР принял решение о проведении досрочного голосования на отдельных территориях Луганской Народной Республики на выборах со 2 по 7 сентября, сообщила заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, ее цитирует телеграм-канал Правительства ЛНР."Досрочное голосование будет проходить на отдельных территориях Луганской Народной Республики со 2 сентября по 7 сентября 2023 года", - заявила Сумская.По данным избиркома, голосование будет проходить с использованием дополнительных форм голосования для граждан, проживающих в отдаленной местности, а также в местах, где не представляется возможным оборудование избирательного участка. Уточняется, что жители ЛНР, пребывающие в дни голосования на территории других субъектов РФ, смогут принять участие в досрочном голосовании с 1 по 4 сентября 2023 года на 329 экстерриториальных избирательных участках в 81 регионе Российской Федерации. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, госдума рф