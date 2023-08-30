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Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике - РИА Новости, 30.08.2023
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19:07 30.08.2023
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Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике
Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике - РИА Новости, 30.08.2023
Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике
Избирком ЛНР принял решение о проведении досрочного голосования на отдельных территориях Луганской Народной Республики на выборах со 2 по 7 сентября, сообщила... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:07
2023-08-30T19:07
в мире
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Избирком ЛНР принял решение о проведении досрочного голосования на отдельных территориях Луганской Народной Республики на выборах со 2 по 7 сентября, сообщила заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, ее цитирует телеграм-канал Правительства ЛНР."Досрочное голосование будет проходить на отдельных территориях Луганской Народной Республики со 2 сентября по 7 сентября 2023 года", - заявила Сумская.По данным избиркома, голосование будет проходить с использованием дополнительных форм голосования для граждан, проживающих в отдаленной местности, а также в местах, где не представляется возможным оборудование избирательного участка. Уточняется, что жители ЛНР, пребывающие в дни голосования на территории других субъектов РФ, смогут принять участие в досрочном голосовании с 1 по 4 сентября 2023 года на 329 экстерриториальных избирательных участках в 81 регионе Российской Федерации. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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в мире, луганская народная республика, россия, госдума рф
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ
Избирком ЛНР назвал даты досрочного голосования в республике

Досрочное голосование на отдельных территориях ЛНР пройдет со 2 по 7 сентября

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкСотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования
Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Избирком ЛНР принял решение о проведении досрочного голосования на отдельных территориях Луганской Народной Республики на выборах со 2 по 7 сентября, сообщила заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, ее цитирует телеграм-канал Правительства ЛНР.
«
"Досрочное голосование будет проходить на отдельных территориях Луганской Народной Республики со 2 сентября по 7 сентября 2023 года", - заявила Сумская.
По данным избиркома, голосование будет проходить с использованием дополнительных форм голосования для граждан, проживающих в отдаленной местности, а также в местах, где не представляется возможным оборудование избирательного участка. Уточняется, что жители ЛНР, пребывающие в дни голосования на территории других субъектов РФ, смогут принять участие в досрочном голосовании с 1 по 4 сентября 2023 года на 329 экстерриториальных избирательных участках в 81 регионе Российской Федерации.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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