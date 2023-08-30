Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование
Памфилова: для избирателей из 21 региона запустили тестовое онлайн-голосование
Единый день голосования в России. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Тестирование дистанционного электронного голосования стартовало 30 августа для избирателей из 21 региона, где онлайн-голосование пройдет в течение трех дней, а 31 августа к ним присоединятся еще три региона, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
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"Сегодня в 8 часов утра по местному времени, с учетом того, что у нас в пяти часовых поясах проходит ДЭГ (дистанционное электронное голосование), на портале ДЭГ стартовало тестовое голосование. Тестовое голосование для избирателей из 24 регионов, которые подали заявление на голосование на федеральной платформе", - сказала Памфилова на заседании.
По ее словам, 30 и 31 августа систему ДЭГ будет тестировать 21 регион, "то есть это те субъекты, где на выборах в сентябре онлайн-голосование будет длиться три дня". А 31 августа утром к тренировке присоединятся еще три региона: Свердловская, Томская, Челябинская области, поскольку там онлайн-голосование на выборах будет длиться один или два дня.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.