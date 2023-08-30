https://ria.ru/20230830/golosovanie-1893132958.html

Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование

Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование - РИА Новости, 30.08.2023

Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование

Тестирование дистанционного электронного голосования стартовало 30 августа для избирателей из 21 региона, где онлайн-голосование пройдет в течение трех дней, а... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:39

2023-08-30T12:39

2023-08-30T12:39

политика

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москва

элла памфилова

госдума рф

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Тестирование дистанционного электронного голосования стартовало 30 августа для избирателей из 21 региона, где онлайн-голосование пройдет в течение трех дней, а 31 августа к ним присоединятся еще три региона, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Сегодня в 8 часов утра по местному времени, с учетом того, что у нас в пяти часовых поясах проходит ДЭГ (дистанционное электронное голосование), на портале ДЭГ стартовало тестовое голосование. Тестовое голосование для избирателей из 24 регионов, которые подали заявление на голосование на федеральной платформе", - сказала Памфилова на заседании. По ее словам, 30 и 31 августа систему ДЭГ будет тестировать 21 регион, "то есть это те субъекты, где на выборах в сентябре онлайн-голосование будет длиться три дня". А 31 августа утром к тренировке присоединятся еще три региона: Свердловская, Томская, Челябинская области, поскольку там онлайн-голосование на выборах будет длиться один или два дня. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, челябинская область, москва, элла памфилова, госдума рф, дистанционное электронное голосование