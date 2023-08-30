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Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование - РИА Новости, 30.08.2023
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12:39 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/golosovanie-1893132958.html
Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование
Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование - РИА Новости, 30.08.2023
Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование
Тестирование дистанционного электронного голосования стартовало 30 августа для избирателей из 21 региона, где онлайн-голосование пройдет в течение трех дней, а... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:39
2023-08-30T12:39
политика
россия
челябинская область
москва
элла памфилова
госдума рф
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Тестирование дистанционного электронного голосования стартовало 30 августа для избирателей из 21 региона, где онлайн-голосование пройдет в течение трех дней, а 31 августа к ним присоединятся еще три региона, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Сегодня в 8 часов утра по местному времени, с учетом того, что у нас в пяти часовых поясах проходит ДЭГ (дистанционное электронное голосование), на портале ДЭГ стартовало тестовое голосование. Тестовое голосование для избирателей из 24 регионов, которые подали заявление на голосование на федеральной платформе", - сказала Памфилова на заседании. По ее словам, 30 и 31 августа систему ДЭГ будет тестировать 21 регион, "то есть это те субъекты, где на выборах в сентябре онлайн-голосование будет длиться три дня". А 31 августа утром к тренировке присоединятся еще три региона: Свердловская, Томская, Челябинская области, поскольку там онлайн-голосование на выборах будет длиться один или два дня. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, челябинская область, москва, элла памфилова, госдума рф, дистанционное электронное голосование
Политика, Россия, Челябинская область, Москва, Элла Памфилова, Госдума РФ, Дистанционное электронное голосование
Для избирателей из 21 региона запустили тестовое голосование

Памфилова: для избирателей из 21 региона запустили тестовое онлайн-голосование

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Тестирование дистанционного электронного голосования стартовало 30 августа для избирателей из 21 региона, где онлайн-голосование пройдет в течение трех дней, а 31 августа к ним присоединятся еще три региона, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«
"Сегодня в 8 часов утра по местному времени, с учетом того, что у нас в пяти часовых поясах проходит ДЭГ (дистанционное электронное голосование), на портале ДЭГ стартовало тестовое голосование. Тестовое голосование для избирателей из 24 регионов, которые подали заявление на голосование на федеральной платформе", - сказала Памфилова на заседании.
По ее словам, 30 и 31 августа систему ДЭГ будет тестировать 21 регион, "то есть это те субъекты, где на выборах в сентябре онлайн-голосование будет длиться три дня". А 31 августа утром к тренировке присоединятся еще три региона: Свердловская, Томская, Челябинская области, поскольку там онлайн-голосование на выборах будет длиться один или два дня.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Памфилова рассказала о досрочном голосовании
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ПолитикаРоссияЧелябинская областьМоскваЭлла ПамфиловаГосдума РФДистанционное электронное голосование
 
 
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