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На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 30.08.2023
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09:23 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/golosovanie-1893067249.html
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 30.08.2023
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора
В труднодоступных районах Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края, сообщается в телеграм-канале избиркома... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:23
2023-08-30T09:23
выборы
политика
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. В труднодоступных районах Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края, сообщается в телеграм-канале избиркома региона. "Досрочное голосование в удаленных и труднодоступных территориях региона. Первыми на выборах губернатора края голосуют жители Крайнего Севера, ведущие традиционный образ жизни - рыбаки, охотники, оленеводы", - говорится в сообщении. В крайизбиркоме добавили, что члены участковых избирательных комиссий на Таймыре к местам организации голосования добираются на вездеходах, лодках и вертолетах, если позволяет погода. В крайизбиркоме сообщили РИА Новости, что голосование в таких территориях продлится до 7 сентября. Ранее сообщалось, что досрочное голосование на сентябрьских выборах также начнется в новых регионах России 30 августа. В Красноярском крае в единый день голосования будут выбирать губернатора региона. На пост претендуют пять человек, в том числе действующий врио губернатора Михаил Котюков.
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выборы, политика, россия, красноярский край
Выборы, Политика, Россия, Красноярский край
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора

На красноярском Крайнем Севере начались выборы губернатора региона

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Голосование на избирательном участке. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. В труднодоступных районах Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края, сообщается в телеграм-канале избиркома региона.
"Досрочное голосование в удаленных и труднодоступных территориях региона. Первыми на выборах губернатора края голосуют жители Крайнего Севера, ведущие традиционный образ жизни - рыбаки, охотники, оленеводы", - говорится в сообщении.
В крайизбиркоме добавили, что члены участковых избирательных комиссий на Таймыре к местам организации голосования добираются на вездеходах, лодках и вертолетах, если позволяет погода. В крайизбиркоме сообщили РИА Новости, что голосование в таких территориях продлится до 7 сентября.
Ранее сообщалось, что досрочное голосование на сентябрьских выборах также начнется в новых регионах России 30 августа. В Красноярском крае в единый день голосования будут выбирать губернатора региона. На пост претендуют пять человек, в том числе действующий врио губернатора Михаил Котюков.
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