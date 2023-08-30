https://ria.ru/20230830/golosovanie-1893067249.html
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 30.08.2023
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора
В труднодоступных районах Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края, сообщается в телеграм-канале избиркома... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:23
2023-08-30T09:23
2023-08-30T09:23
выборы
политика
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. В труднодоступных районах Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края, сообщается в телеграм-канале избиркома региона. "Досрочное голосование в удаленных и труднодоступных территориях региона. Первыми на выборах губернатора края голосуют жители Крайнего Севера, ведущие традиционный образ жизни - рыбаки, охотники, оленеводы", - говорится в сообщении. В крайизбиркоме добавили, что члены участковых избирательных комиссий на Таймыре к местам организации голосования добираются на вездеходах, лодках и вертолетах, если позволяет погода. В крайизбиркоме сообщили РИА Новости, что голосование в таких территориях продлится до 7 сентября. Ранее сообщалось, что досрочное голосование на сентябрьских выборах также начнется в новых регионах России 30 августа. В Красноярском крае в единый день голосования будут выбирать губернатора региона. На пост претендуют пять человек, в том числе действующий врио губернатора Михаил Котюков.
https://ria.ru/20230829/vybory-1892887144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, политика, россия, красноярский край
Выборы, Политика, Россия, Красноярский край
На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора
На красноярском Крайнем Севере начались выборы губернатора региона