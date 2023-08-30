https://ria.ru/20230830/golosovanie-1893067249.html

На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора

На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 30.08.2023

На красноярском Крайнем Севере началось голосование на выборах губернатора

В труднодоступных районах Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края, сообщается в телеграм-канале избиркома... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:23

2023-08-30T09:23

2023-08-30T09:23

выборы

политика

россия

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_296:524:2580:1809_1920x0_80_0_0_02b3e872751557ee04cc1bafa4c8ac48.jpg

КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. В труднодоступных районах Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края, сообщается в телеграм-канале избиркома региона. "Досрочное голосование в удаленных и труднодоступных территориях региона. Первыми на выборах губернатора края голосуют жители Крайнего Севера, ведущие традиционный образ жизни - рыбаки, охотники, оленеводы", - говорится в сообщении. В крайизбиркоме добавили, что члены участковых избирательных комиссий на Таймыре к местам организации голосования добираются на вездеходах, лодках и вертолетах, если позволяет погода. В крайизбиркоме сообщили РИА Новости, что голосование в таких территориях продлится до 7 сентября. Ранее сообщалось, что досрочное голосование на сентябрьских выборах также начнется в новых регионах России 30 августа. В Красноярском крае в единый день голосования будут выбирать губернатора региона. На пост претендуют пять человек, в том числе действующий врио губернатора Михаил Котюков.

https://ria.ru/20230829/vybory-1892887144.html

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выборы, политика, россия, красноярский край