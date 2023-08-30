https://ria.ru/20230830/giroskuter-1893110782.html

В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке

В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке - РИА Новости, 30.08.2023

В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке

Находившийся на зарядке гироскутер загорелся в жилом доме города Златоуст Челябинской области вечером 29 августа, возгорание потушили, в результате пострадала... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:35

2023-08-30T11:35

2023-08-30T11:49

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

златоуст

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Находившийся на зарядке гироскутер загорелся в жилом доме города Златоуст Челябинской области вечером 29 августа, возгорание потушили, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, поздно вечером 29 августа на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом деревянном доме в Златоусте. "По прибытии горели вещи на 2-м этаже на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадала 17-летняя девушка, госпитализирована. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки гироскутера, который находился на зарядке на 2-м этаже", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что нельзя оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы, зарядка таких устройств должна проводиться под строгим наблюдением, добавляет пресс-центр.

https://ria.ru/20230817/ugon-1890646336.html

челябинская область

златоуст

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, златоуст