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В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке - РИА Новости, 30.08.2023
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11:35 30.08.2023 (обновлено: 11:49 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/giroskuter-1893110782.html
В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке
В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке - РИА Новости, 30.08.2023
В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке
Находившийся на зарядке гироскутер загорелся в жилом доме города Златоуст Челябинской области вечером 29 августа, возгорание потушили, в результате пострадала... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:35
2023-08-30T11:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
златоуст
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Находившийся на зарядке гироскутер загорелся в жилом доме города Златоуст Челябинской области вечером 29 августа, возгорание потушили, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, поздно вечером 29 августа на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом деревянном доме в Златоусте. "По прибытии горели вещи на 2-м этаже на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадала 17-летняя девушка, госпитализирована. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки гироскутера, который находился на зарядке на 2-м этаже", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что нельзя оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы, зарядка таких устройств должна проводиться под строгим наблюдением, добавляет пресс-центр.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, златоуст
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Челябинская область, Златоуст
В доме в Челябинской области загорелся гироскутер, находившийся на зарядке

В Челябинской области при пожаре из-за возгорания гироскутера пострадала девушка

© МЧС РоссииПоследствия возгорания гироскутера в жилом доме в городе Златоуст Челябинской области
Последствия возгорания гироскутера в жилом доме в городе Златоуст Челябинской области
© МЧС России
Последствия возгорания гироскутера в жилом доме в городе Златоуст Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Находившийся на зарядке гироскутер загорелся в жилом доме города Златоуст Челябинской области вечером 29 августа, возгорание потушили, в результате пострадала 17-летняя девушка, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, поздно вечером 29 августа на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом деревянном доме в Златоусте.
"По прибытии горели вещи на 2-м этаже на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадала 17-летняя девушка, госпитализирована. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки гироскутера, который находился на зарядке на 2-м этаже", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что нельзя оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы, зарядка таких устройств должна проводиться под строгим наблюдением, добавляет пресс-центр.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьЗлатоуст
 
 
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