https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893154657.html

На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды

На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды - РИА Новости, 30.08.2023

На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды

Свыше 300 тонн воды уже сбросили на очаги пожара в Геленджике самолеты и вертолеты МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:53

2023-08-30T13:53

2023-08-30T17:36

происшествия

геленджик

краснодарский край

природный пожар в геленджике

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Свыше 300 тонн воды уже сбросили на очаги пожара в Геленджике самолеты и вертолеты МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "На данный момент вертолетами сброшено порядка 270 тонн воды, самолетами-амфибиями - около 40 тонн", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к тушению пожара в Геленджике привлечены 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами емкостью пять тонн. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. На текущий момент, согласно данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике