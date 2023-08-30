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На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды - РИА Новости, 30.08.2023
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13:53 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893154657.html
На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды
На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды - РИА Новости, 30.08.2023
На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды
Свыше 300 тонн воды уже сбросили на очаги пожара в Геленджике самолеты и вертолеты МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:53
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Свыше 300 тонн воды уже сбросили на очаги пожара в Геленджике самолеты и вертолеты МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "На данный момент вертолетами сброшено порядка 270 тонн воды, самолетами-амфибиями - около 40 тонн", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к тушению пожара в Геленджике привлечены 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами емкостью пять тонн. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. На текущий момент, согласно данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров.
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происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
На очаги пожара в Геленджике сбросили более 300 тонн воды

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги пожара в Геленджике более 300 тонн воды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике. 30 августа 2023
Самолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике. 30 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Самолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике. 30 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Свыше 300 тонн воды уже сбросили на очаги пожара в Геленджике самолеты и вертолеты МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"На данный момент вертолетами сброшено порядка 270 тонн воды, самолетами-амфибиями - около 40 тонн", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к тушению пожара в Геленджике привлечены 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами емкостью пять тонн.
Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. На текущий момент, согласно данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров.
Лесной пожар в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Названа причина лесного пожара в Геленджике
Вчера, 13:05
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайПриродный пожар в Геленджике
 
 
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