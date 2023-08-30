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В Геленджике сохраняется один крупный пожар - РИА Новости, 30.08.2023
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13:52 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893154378.html
В Геленджике сохраняется один крупный пожар
В Геленджике сохраняется один крупный пожар - РИА Новости, 30.08.2023
В Геленджике сохраняется один крупный пожар
Один крупный пожар и еще несколько небольших очагов возгорания сохраняются в лесу Геленджика, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:52
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
бе-200
природный пожар в геленджике
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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Один крупный пожар и еще несколько небольших очагов возгорания сохраняются в лесу Геленджика, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. На текущий момент, согласно данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200. Как говорили в краевом МЧС, для тушения огня спасатели сбросили с вертолета более 120 тонн воды. "В настоящее время в Геленджике остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации", - говорится в сообщении. Ранее также отмечалось, что тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Сейчас, по данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ликвидации пожара задействовано более 80 единиц техники и 450 спасателей. По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана", причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230830/pozhar-1893064832.html
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происшествия, геленджик, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Бе-200, Природный пожар в Геленджике
В Геленджике сохраняется один крупный пожар

В Геленджике сохраняются один крупный пожар и несколько очагов возгорания

© РИА Новости / Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара в Геленджике
Тушение лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова
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Тушение лесного пожара в Геленджике
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Один крупный пожар и еще несколько небольших очагов возгорания сохраняются в лесу Геленджика, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. На текущий момент, согласно данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200. Как говорили в краевом МЧС, для тушения огня спасатели сбросили с вертолета более 120 тонн воды.
Самолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Названа причина лесного пожара в Геленджике
Вчера, 13:05
"В настоящее время в Геленджике остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации", - говорится в сообщении.
Ранее также отмечалось, что тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Сейчас, по данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ликвидации пожара задействовано более 80 единиц техники и 450 спасателей. По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана", причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Вертолет Ми-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров
Вчера, 09:33
 
ПроисшествияГеленджикВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШБе-200Природный пожар в Геленджике
 
 
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