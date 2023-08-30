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Тушение пожара в Геленджике не прекращали всю ночь - РИА Новости, 30.08.2023
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09:52 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893073117.html
Тушение пожара в Геленджике не прекращали всю ночь
Тушение пожара в Геленджике не прекращали всю ночь - РИА Новости, 30.08.2023
Тушение пожара в Геленджике не прекращали всю ночь
Работы по тушению лесного пожара в Геленджике не прекращались всю ночь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:52
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
вениамин кондратьев
ми-8 амтш
бе-200
краснодарский край
природный пожар в геленджике
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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Работы по тушению лесного пожара в Геленджике не прекращались всю ночь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Позже, по данным мэра Геленджика, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200."Всю ночь не прекращались работы по тушению лесного пожара в Геленджике. С рассветом вновь в воздух подняты два вертолета", - написал губернатор.В ликвидации задействованы более 80 единиц техники и 450 спасателей.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893054015.html
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происшествия, геленджик, вениамин кондратьев, ми-8 амтш, бе-200, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Вениамин Кондратьев, Ми-8 АМТШ, Бе-200, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
Тушение пожара в Геленджике не прекращали всю ночь

Губернатор Кондратьев: на тушении пожара в Геленджике работают два вертолета

© Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова | Перейти в медиабанкВолонтеры и сотрудники МЧС на месте тушения лесного пожара в Геленджик
Волонтеры и сотрудники МЧС на месте тушения лесного пожара в Геленджик
© Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова
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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Работы по тушению лесного пожара в Геленджике не прекращались всю ночь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Позже, по данным мэра Геленджика, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200.
Тушение лесного пожара в Геленджике
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров
Вчера, 06:43
"Всю ночь не прекращались работы по тушению лесного пожара в Геленджике. С рассветом вновь в воздух подняты два вертолета", - написал губернатор.
В ликвидации задействованы более 80 единиц техники и 450 спасателей.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара
Вчера, 01:34
 
ПроисшествияГеленджикВениамин КондратьевМи-8 АМТШБе-200Краснодарский крайПриродный пожар в Геленджике
 
 
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