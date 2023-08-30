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Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023
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09:35 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893069861.html
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров
Площадь возгорания лесного массива в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:35
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
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СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Площадь возгорания лесного массива в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале. "Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га", — говорится в записи.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. В ведомстве отметили, что спасатели работают при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и в сложно пересеченной рельефом местности. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, операция длилась всю ночь и продолжилась с рассветом.В соцсетях ранее появились сообщения, что возгорание распространилось в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк". Представители городской администрации связались с его руководством и выяснили, что животные не пострадали, а огонь до территории парка не дошел.
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происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га

© РИА Новости / Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара в Геленджике
Тушение лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова
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Тушение лесного пожара в Геленджике
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Площадь возгорания лесного массива в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.
"Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га", — говорится в записи.

Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель, на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой щели. Площадь пожара впоследствии разрослась.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8.
В ведомстве отметили, что спасатели работают при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и в сложно пересеченной рельефом местности. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, операция длилась всю ночь и продолжилась с рассветом.
В соцсетях ранее появились сообщения, что возгорание распространилось в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк". Представители городской администрации связались с его руководством и выяснили, что животные не пострадали, а огонь до территории парка не дошел.
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