https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893069861.html

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров

Площадь возгорания лесного массива в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:35

2023-08-30T09:35

2023-08-30T17:36

происшествия

геленджик

краснодарский край

природный пожар в геленджике

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СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Площадь возгорания лесного массива в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале. "Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га", — говорится в записи.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. В ведомстве отметили, что спасатели работают при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и в сложно пересеченной рельефом местности. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, операция длилась всю ночь и продолжилась с рассветом.В соцсетях ранее появились сообщения, что возгорание распространилось в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк". Представители городской администрации связались с его руководством и выяснили, что животные не пострадали, а огонь до территории парка не дошел.

https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1892997792.html

геленджик

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике