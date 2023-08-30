Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га
© РИА Новости / Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара в Геленджике
Тушение лесного пожара в Геленджике
СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Площадь возгорания лесного массива в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.
"Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га", — говорится в записи.
Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель, на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой щели. Площадь пожара впоследствии разрослась.
В ведомстве отметили, что спасатели работают при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и в сложно пересеченной рельефом местности. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, операция длилась всю ночь и продолжилась с рассветом.
В соцсетях ранее появились сообщения, что возгорание распространилось в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк". Представители городской администрации связались с его руководством и выяснили, что животные не пострадали, а огонь до территории парка не дошел.