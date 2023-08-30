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В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша - РИА Новости, 30.08.2023
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11:17 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gashish-1893102587.html
В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша
В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша - РИА Новости, 30.08.2023
В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша
Суд арестовал мужчину, который пытался спрятать в лесу в Новой Москве 35 килограммов гашиша, сообщает в среду пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:17
2023-08-30T11:17
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который пытался спрятать в лесу в Новой Москве 35 килограммов гашиша, сообщает в среду пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 38-летний мужчина прибыл на автомобиле в поселок Новофедоровское, где извлек из тайника мешок с гашишем в свертках. Часть из них он переложил в мусорный пакет и спрятал в лесу. "У злоумышленника обнаружено и изъято два пакета с находившимися в них 75 свертками с наркотическим средством гашиш, общей массой более 35 килограммов", - говорится в сообщении. Задержанному было предъявлено обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в релизе.
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша

В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша, мужчина арестован

© Прокуратура МосквыМужчина, задержанный в поселке Новофедоровское. Кадр видео
Мужчина, задержанный в поселке Новофедоровское. Кадр видео
© Прокуратура Москвы
Мужчина, задержанный в поселке Новофедоровское. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который пытался спрятать в лесу в Новой Москве 35 килограммов гашиша, сообщает в среду пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, 38-летний мужчина прибыл на автомобиле в поселок Новофедоровское, где извлек из тайника мешок с гашишем в свертках. Часть из них он переложил в мусорный пакет и спрятал в лесу.
© Фото : Прокуратура МосквыСвертки, обнаруженные у мужчины, задержанного в поселке Новофедоровское
Свертки, обнаруженные у мужчины, задержанного в поселке Новофедоровское - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
Свертки, обнаруженные у мужчины, задержанного в поселке Новофедоровское
"У злоумышленника обнаружено и изъято два пакета с находившимися в них 75 свертками с наркотическим средством гашиш, общей массой более 35 килограммов", - говорится в сообщении.
Задержанному было предъявлено обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в релизе.
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