https://ria.ru/20230830/gashish-1893102587.html

В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша

В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша - РИА Новости, 30.08.2023

В Новой Москве дилер попытался спрятать 35 килограммов гашиша

Суд арестовал мужчину, который пытался спрятать в лесу в Новой Москве 35 килограммов гашиша, сообщает в среду пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:17

2023-08-30T11:17

2023-08-30T11:17

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который пытался спрятать в лесу в Новой Москве 35 килограммов гашиша, сообщает в среду пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 38-летний мужчина прибыл на автомобиле в поселок Новофедоровское, где извлек из тайника мешок с гашишем в свертках. Часть из них он переложил в мусорный пакет и спрятал в лесу. "У злоумышленника обнаружено и изъято два пакета с находившимися в них 75 свертками с наркотическим средством гашиш, общей массой более 35 килограммов", - говорится в сообщении. Задержанному было предъявлено обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20230824/gashish-1891948659.html

новая москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новая москва