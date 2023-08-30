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Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне
Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "попытку переворота" в Габоне, призвал стороны соблюдать сдержанность, вступить в диалог. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:49
2023-08-30T19:49
2023-08-30T19:59
габон
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попытка переворота в габоне
антониу гутерреш
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ООН, 30 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "попытку переворота" в Габоне, призвал стороны соблюдать сдержанность, вступить в диалог."Генсек ООН внимательно следит за развивающейся ситуацией в Габоне. Он с глубокой обеспокоенностью принял к сведению объявленные результаты выборов на фоне сообщений о серьезных нарушениях основных свобод", - отметил Дюжаррик."Он решительно осуждает продолжающуюся попытку государственного переворота как средство разрешения кризиса после выборов", - подчеркнул Дюжаррик.По его словам, генсек призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, вступить в инклюзивный предметный диалог и обеспечить соблюдение верховенства права и прав человека."Он также призывает национальную армию и силы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность президента и его семьи", - добавил Дюжаррик.
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габон, оон, попытка переворота в габоне, антониу гутерреш
Габон, ООН, Попытка переворота в Габоне, Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне
Гутерреш призвал к диалогу после попытки переворота в Габоне
ООН, 30 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "попытку переворота" в Габоне, призвал стороны соблюдать сдержанность, вступить в диалог.
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"Генсек ООН внимательно следит за развивающейся ситуацией в Габоне. Он с глубокой обеспокоенностью принял к сведению объявленные результаты выборов на фоне сообщений о серьезных нарушениях основных свобод", - отметил Дюжаррик.
"Он решительно осуждает продолжающуюся попытку государственного переворота как средство разрешения кризиса после выборов", - подчеркнул Дюжаррик.
По его словам, генсек призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, вступить в инклюзивный предметный диалог и обеспечить соблюдение верховенства права и прав человека.
"Он также призывает национальную армию и силы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность президента и его семьи", - добавил Дюжаррик.
Военные перевороты в мире в 2014-2023 годах