https://ria.ru/20230830/gabon-1893256132.html

Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне

Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "попытку переворота" в Габоне, призвал стороны соблюдать сдержанность, вступить в диалог. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:49

2023-08-30T19:49

2023-08-30T19:59

габон

оон

попытка переворота в габоне

антониу гутерреш

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ООН, 30 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "попытку переворота" в Габоне, призвал стороны соблюдать сдержанность, вступить в диалог."Генсек ООН внимательно следит за развивающейся ситуацией в Габоне. Он с глубокой обеспокоенностью принял к сведению объявленные результаты выборов на фоне сообщений о серьезных нарушениях основных свобод", - отметил Дюжаррик."Он решительно осуждает продолжающуюся попытку государственного переворота как средство разрешения кризиса после выборов", - подчеркнул Дюжаррик.По его словам, генсек призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, вступить в инклюзивный предметный диалог и обеспечить соблюдение верховенства права и прав человека."Он также призывает национальную армию и силы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность президента и его семьи", - добавил Дюжаррик.

https://ria.ru/20230727/perevorot-1886592780.html

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