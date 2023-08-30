https://ria.ru/20230830/gabon-1893239620.html

Эксперт назвал причины переворота в Габоне

Эксперт назвал причины переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Эксперт назвал причины переворота в Габоне

Зависимость свергнутого президента Габона Али Бонго Ондимба от иностранных держав и интересов побудила военных в этой стране отстранить его от власти по примеру РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:36

2023-08-30T18:36

2023-08-30T18:36

в мире

габон

франция

марокко

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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АЛЖИР, 30 авг - РИА Новости. Зависимость свергнутого президента Габона Али Бонго Ондимба от иностранных держав и интересов побудила военных в этой стране отстранить его от власти по примеру других африканских стран, высказал мнение РИА Новости специалист по геополитике и международным отношениям Сейф эд-Дин Кадаш. "За переворотом в Габоне стоит группа офицеров, недовольных правлением Бонго, в первую очередь, его связями с иностранными державами и интересами, особенно с Францией, что стало "секретом Полишинеля", и неприемлемо в этот период. Все опирается на неприятие габонскими офицерами французских информационных центров власти, что означает начало нейтрализации пропагандистского оружия Франции в стране", - сказал эксперт. Кроме того, по словам Кадаша, переворот в Габоне произошел на фоне обвинений в фальсификации прошедших президентских выборов, на которых Али Бонго получил 64% голосов. "Президентские выборы в Габоне прошли в напряженной атмосфере, интернет был отключен, введен комендантский час, что указывает на степень напряженности, которую испытывал Либревиль", - добавил эксперт. Кадаш указал, что правление Бонго несколько раз было под угрозой, включая выборы 2016 года, а также неудавшуюся попытку государственного переворота после того, как он перенес инсульт и проходил реабилитацию в Марокко в январе 2019 года. Однако, убежден эксперт, "продолжить реализацию плана по отстранению президента лидеров габонского переворота побудила волна государственных переворотов в Африке". Он напомнил, что Габон является одной из пяти стран крупнейших производителей нефти в Западной Африке, он занимает стратегическое положение в энергетической сфере, особенно с учетом близости страны к Гвинейскому заливу, где работают в этой отрасли крупные американские компании и экспортируют углеводороды через Гвинейский залив. Что касается влияния событий в Габоне на регион, Кадаш считает, что "сложность ситуации связана с проводниками западных интересов внутри страны и влиянием региональных и мировых держав извне, будь то африканских или западных, особенно французов и американцев". Касаясь позиции Парижа по поводу переворота, Кадаш считает, что Франция всеми силами будет стремиться гарантировать обеспечение своих интересов, либо призывая к восстановлению полномочий свергнутого президента, либо используя дипломатические шаги и шантаж. При этом США, по мнению эксперта, "будут решать этот вопрос с большей сдержанностью, без военного вмешательства, чтобы не вызвать какого-либо ухудшения ситуации в сфере безопасности в регионе, который считается одним из центров их нефтяной деятельности". "США не станут ставить под угрозу свои инвестиционные интересы в регионе Гвинейского залива, чтобы не помешать экспорту нефти", - добавил он. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893214742.html

https://ria.ru/20230830/sanktsii-1893211468.html

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, франция, марокко, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне