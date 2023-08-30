https://ria.ru/20230830/gabon-1893236630.html

Генсек Содружества наций выразила озабоченность событиями в Габоне

Генсек Содружества наций выразила озабоченность событиями в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Генсек Содружества наций выразила озабоченность событиями в Габоне

Генеральный секретарь Содружества наций, в которое входят Габон и многие бывшие британские колонии, Патрисия Скотланд заявила на своей странице в социальной... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:22

2023-08-30T18:22

2023-08-30T18:38

в мире

габон

великобритания

али бонго ондимба

содружество наций

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Содружества наций, в которое входят Габон и многие бывшие британские колонии, Патрисия Скотланд заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), что ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. "Глубокую озабоченность вызывают сообщения о незаконном захвате власти в Габоне. Устав Содружества четко определяет, что государства-члены должны всегда поддерживать верховенство закона и принципы демократии, и Секретариат Содружества будет внимательно следить за развитием ситуации", - написала она.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Габон вошел в состав Содружества в июне 2022 года. Содружество наций (Commonwealth of Nations), до 1946 года называвшееся Британским содружеством, объединяет страны – бывшие колонии и доминионы Британской империи, а также саму Великобританию. Совокупное население стран Содружества, в которое входят 56 стран, составляет около 2,5 миллиарда человек. Главой Содружества является британский монарх.

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

габон

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, великобритания, али бонго ондимба, содружество наций, попытка переворота в габоне