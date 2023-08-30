https://ria.ru/20230830/gabon-1893214742.html

Африканский союз осудил попытку военного переворота в Габоне

Африканский союз осудил попытку военного переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Африканский союз осудил попытку военного переворота в Габоне

Африканский союз (АС) решительно осуждает попытку военного переворота в Габоне, и обращается к силовикам страны с призывом гарантировать физическую... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:11

2023-08-30T17:11

2023-08-30T17:37

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габон

африканский союз

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Африканский союз (АС) решительно осуждает попытку военного переворота в Габоне, и обращается к силовикам страны с призывом гарантировать физическую неприкосновенность отстраненного от власти президента Али Бонго Ондимбвы, заявил глава Афрокомиссии Муса Факи Махамат."Глава Афрокомиссии с огромным беспокойством следит за ситуацией в Габоне и решительно осуждает попытку государственного переворота как путь выхода из кризиса после выборов в стране", - говорится в коммюнике.Как отмечается, военный мятеж представляет собой вопиющее нарушение политических и юридических инструментов АС, и в том числе Африканской хартии о выборах, демократии и принципах власти."Мы призываем армию и службы безопасности Габона строго придерживаться своих обязательств и гарантировать физическую неприкосновенность президента", - отмечается в заявлении.Глава Афрокомиссии также призвал все политические силы в Габоне выбрать мирный путь для скорейшего восстановления конституционного и демократического порядка в стране.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893165788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, габон, африканский союз, попытка переворота в габоне