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Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник - РИА Новости, 30.08.2023
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16:30 30.08.2023 (обновлено: 18:11 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893204729.html
Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник
Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник - РИА Новости, 30.08.2023
Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник
Постпредство Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на последние события в стране, сообщил РИА Новости источник в организации. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:30
2023-08-30T18:11
в мире
габон
али бонго ондимба
оон
попытка переворота в габоне
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ООН, 30 авг - РИА Новости. Постпредство Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на последние события в стране, сообщил РИА Новости источник в организации. Габон в данный момент является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. "Миссия работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893191183.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html
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в мире, габон, али бонго ондимба, оон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба, ООН, Попытка переворота в Габоне
Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник

Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на события в стране

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 авг - РИА Новости. Постпредство Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на последние события в стране, сообщил РИА Новости источник в организации.
Габон в данный момент является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Эксперт считает интервенцию в Габон маловероятной
Вчера, 15:46
"Миссия работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Президента Габона отправили в отставку
Вчера, 14:53
 
В миреГабонАли Бонго ОндимбаООНПопытка переворота в Габоне
 
 
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