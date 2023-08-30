Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник
Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на события в стране
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 30 авг - РИА Новости. Постпредство Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на последние события в стране, сообщил РИА Новости источник в организации.
Габон в данный момент является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
"Миссия работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.