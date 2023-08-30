https://ria.ru/20230830/gabon-1893204729.html

Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник

Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник - РИА Новости, 30.08.2023

Миссия Габона при ООН работает в обычном режиме, сообщил источник

Постпредство Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на последние события в стране, сообщил РИА Новости источник в организации. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:30

2023-08-30T16:30

2023-08-30T18:11

в мире

габон

али бонго ондимба

оон

попытка переворота в габоне

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ООН, 30 авг - РИА Новости. Постпредство Габона при ООН работает в обычном режиме, несмотря на последние события в стране, сообщил РИА Новости источник в организации. Габон в данный момент является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. "Миссия работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. В январе 2019 года в Габоне произошла неудачная попытка переворота. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании из-за действий президента страны Али Бонго Ондимбы и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. По заявлениям властей, всего было арестовано четверо мятежников, еще одному удалось бежать.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893191183.html

https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html

габон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, габон, али бонго ондимба, оон, попытка переворота в габоне