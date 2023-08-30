https://ria.ru/20230830/gabon-1893186663.html
Генерал Брис Олигуи Нгема не ответил, где содержат президента
Генерал Брис Олигуи Нгема не ответил, где содержат президента - РИА Новости, 30.08.2023
Генерал Брис Олигуи Нгема не ответил, где содержат президента
Генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший военный мятеж в Габоне, отказался отвечать на вопрос газеты Monde о местонахождении свергнутого президента страны Али... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:31
2023-08-30T15:31
2023-08-30T15:31
в мире
габон
али бонго ондимба
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший военный мятеж в Габоне, отказался отвечать на вопрос газеты Monde о местонахождении свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. "Я не могу вам ничего сказать, вы сами всё узнаете по ходу дела", - заявил генерал на вопрос, содержится ли Али Бонго в своей резиденции. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893181523.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, габон, али бонго ондимба
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба
Генерал Брис Олигуи Нгема не ответил, где содержат президента
Генерал, возглавивший мятеж в Габоне, не ответил, где содержится президент
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший военный мятеж в Габоне, отказался отвечать на вопрос газеты Monde
о местонахождении свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
Глава республиканской гвардии Габона: вопрос о власти решит совет генералов
"Я не могу вам ничего сказать, вы сами всё узнаете по ходу дела", - заявил генерал на вопрос, содержится ли Али Бонго в своей резиденции.
Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
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