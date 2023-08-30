https://ria.ru/20230830/gabon-1893186663.html

Генерал Брис Олигуи Нгема не ответил, где содержат президента

Генерал Брис Олигуи Нгема не ответил, где содержат президента - РИА Новости, 30.08.2023

Генерал Брис Олигуи Нгема не ответил, где содержат президента

Генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший военный мятеж в Габоне, отказался отвечать на вопрос газеты Monde о местонахождении свергнутого президента страны Али... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:31

2023-08-30T15:31

2023-08-30T15:31

в мире

габон

али бонго ондимба

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший военный мятеж в Габоне, отказался отвечать на вопрос газеты Monde о местонахождении свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. "Я не могу вам ничего сказать, вы сами всё узнаете по ходу дела", - заявил генерал на вопрос, содержится ли Али Бонго в своей резиденции. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893181523.html

https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html

габон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, габон, али бонго ондимба