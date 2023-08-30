https://ria.ru/20230830/gabon-1893173938.html

В Габоне арестовали несколько человек из окружения президента

В Габоне арестовали несколько человек из окружения президента - РИА Новости, 30.08.2023

В Габоне арестовали несколько человек из окружения президента

Мятежники в Габоне заявили, что помимо президента страны Али Бонго Ондимба арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:49

2023-08-30T14:49

2023-08-30T14:49

в мире

габон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Габоне заявили, что помимо президента страны Али Бонго Ондимба арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях. "Лица, чьи имена последуют, арестованы в частности за измену государственным институтам власти, масштабные хищения госсредств, международные финансовые хищения в рамках преступной группировки, подделывание подписи президента, активную коррупция, наркотрафик", - заявили мятежники в эфире местного телеканала. Среди имен, которые перечисляют мятежники, сын президента, глава кабинета сына президента, советник президента, а также один из представителей президента. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893166934.html

габон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне