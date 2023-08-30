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Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху" - РИА Новости, 30.08.2023
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14:43 30.08.2023 (обновлено: 15:06 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893171828.html
Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху"
Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху" - РИА Новости, 30.08.2023
Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху"
Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба просит "друзей" по всему миру поднять шумиху после заявления военных о захвате власти, он также РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:43
2023-08-30T15:06
в мире
габон
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба просит "друзей" по всему миру поднять шумиху после заявления военных о захвате власти, он также подтвердил, что находится в своей резиденции."Я, Али Бонго Ондимба , президент Габона и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью", - сказал Ондимба в видеообращении, которое было опубликовано в социальной сети X (бывшая Twitter) местным журналистом.Ондимба также подтвердил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893174878.html
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в мире, габон, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба
Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху"

Помещенный под арест глава Габона призвал друзей по всему миру поднять шумиху

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАли бен Бонго Ондимба
Али бен Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Али бен Бонго Ондимба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба просит "друзей" по всему миру поднять шумиху после заявления военных о захвате власти, он также подтвердил, что находится в своей резиденции.
"Я, Али Бонго Ондимба , президент Габона и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью", - сказал Ондимба в видеообращении, которое было опубликовано в социальной сети X (бывшая Twitter) местным журналистом.
Ондимба также подтвердил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
Нуреддин Бонго Валентин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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В миреГабонПопытка переворота в ГабонеАли Бонго Ондимба
 
 
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