https://ria.ru/20230830/gabon-1893171828.html

Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху"

Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху" - РИА Новости, 30.08.2023

Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху"

Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба просит "друзей" по всему миру поднять шумиху после заявления военных о захвате власти, он также РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:43

2023-08-30T14:43

2023-08-30T15:06

в мире

габон

попытка переворота в габоне

али бонго ондимба

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба просит "друзей" по всему миру поднять шумиху после заявления военных о захвате власти, он также подтвердил, что находится в своей резиденции."Я, Али Бонго Ондимба , президент Габона и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью", - сказал Ондимба в видеообращении, которое было опубликовано в социальной сети X (бывшая Twitter) местным журналистом.Ондимба также подтвердил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893133106.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба