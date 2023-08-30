Рейтинг@Mail.ru
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gabon-1893166934.html
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране - РИА Новости, 30.08.2023
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране
Действия по отстранению президента Габона возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема, рассказал РИА Новости Президент Неопанафриканской РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:29
2023-08-30T14:29
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
габон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893065869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2368bde12f4b2f3dbde23eac65366b33.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Действия по отстранению президента Габона возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема, рассказал РИА Новости Президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо. По результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. "Начальник штаба Республиканской гвардии совершил государственный переворот: они пришли, остановили трансляцию результатов и решили отменить результаты выборов, закрыть границы и распустить все органы власти. Теперь ждем следующего заявления", - сказал Нгомо.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html
габон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893065869_207:429:2365:2048_1920x0_80_0_0_dc9515c9cd8bc8e74ebb1124db9cd36d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
попытка переворота в габоне, али бонго ондимба, габон, в мире
Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба, Габон, В мире
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране

Начштаба республиканской гвардии отстранил президента Габона Ондимба от власти

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Действия по отстранению президента Габона возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема, рассказал РИА Новости Президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо.
По результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
"Начальник штаба Республиканской гвардии совершил государственный переворот: они пришли, остановили трансляцию результатов и решили отменить результаты выборов, закрыть границы и распустить все органы власти. Теперь ждем следующего заявления", - сказал Нгомо.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД
Вчера, 13:10
 
Попытка переворота в ГабонеАли Бонго ОндимбаГабонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала