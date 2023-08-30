https://ria.ru/20230830/gabon-1893166934.html
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране - РИА Новости, 30.08.2023
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране
Действия по отстранению президента Габона возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема, рассказал РИА Новости Президент Неопанафриканской РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:29
2023-08-30T14:29
2023-08-30T14:29
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
габон
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Действия по отстранению президента Габона возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема, рассказал РИА Новости Президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо. По результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. "Начальник штаба Республиканской гвардии совершил государственный переворот: они пришли, остановили трансляцию результатов и решили отменить результаты выборов, закрыть границы и распустить все органы власти. Теперь ждем следующего заявления", - сказал Нгомо.
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попытка переворота в габоне, али бонго ондимба, габон, в мире
Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба, Габон, В мире
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране
Начштаба республиканской гвардии отстранил президента Габона Ондимба от власти