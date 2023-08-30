https://ria.ru/20230830/gabon-1893118973.html

Посольство России в Габоне усилило меры безопасности

Посольство России в Габоне усилило меры безопасности - РИА Новости, 30.08.2023

Посольство России в Габоне усилило меры безопасности

Посольство России в Габоне усилило меры безопасности для защиты сотрудников посольства и их семей, обеспечено всем необходимым, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:59

2023-08-30T11:59

2023-08-30T11:59

габон

россия

попытка переворота в габоне

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посольство России в Габоне усилило меры безопасности для защиты сотрудников посольства и их семей, обеспечено всем необходимым, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. "Приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства и их семей, располагаем запасом воды, продовольствия и всего необходимого", - сказали в посольстве. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893110268.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

габон, россия, попытка переворота в габоне, в мире