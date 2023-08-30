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Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону - РИА Новости, 30.08.2023
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11:48 30.08.2023 (обновлено: 12:07 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893114666.html
Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону
Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону - РИА Новости, 30.08.2023
Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону
МИД Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от передвижений по стране после попытки государственного переворота, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:48
2023-08-30T12:07
в мире
габон
мид франции‎
франция
попытка переворота в габоне
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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. МИД Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от передвижений по стране после попытки государственного переворота, говорится в сообщении на сайте ведомства. "По причине текущих событий в Габоне, в особенности, в столице Либревиле, рекомендуется соблюдать повышенную бдительность. В этом контексте рекомендуется избегать или ограничить любые перемещения, следить за информацией и следовать указаниям по безопасности от посольства", - сообщается на сайте МИД. Путешествующим и французским гражданам, проживающим в Габоне, рекомендуется пройти регистрацию в специальной форме на сайте МИД. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893110268.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893100959.html
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в мире, габон, мид франции‎, франция, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, МИД Франции‎, Франция, Попытка переворота в Габоне
Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону

Париж призвал граждан воздержаться от поездок по Габону из-за попытки переворота

© AFP 2023 / -Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в районе года после военного переворота в стране
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в районе года после военного переворота в стране - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / -
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в районе года после военного переворота в стране
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. МИД Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от передвижений по стране после попытки государственного переворота, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"По причине текущих событий в Габоне, в особенности, в столице Либревиле, рекомендуется соблюдать повышенную бдительность. В этом контексте рекомендуется избегать или ограничить любые перемещения, следить за информацией и следовать указаниям по безопасности от посольства", - сообщается на сайте МИД.
Путешествующим и французским гражданам, проживающим в Габоне, рекомендуется пройти регистрацию в специальной форме на сайте МИД.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Жители Габона до утра отмечали захват власти военными в стране, пишут СМИ
Вчера, 11:34
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Боррель назвал события в Габоне тревожными
Вчера, 11:15
 
В миреГабонМИД Франции‎ФранцияПопытка переворота в Габоне
 
 
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