Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону
Париж призвал граждан воздержаться от поездок по Габону из-за попытки переворота
© AFP 2023 / -Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в районе года после военного переворота в стране
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в районе года после военного переворота в стране
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. МИД Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от передвижений по стране после попытки государственного переворота, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"По причине текущих событий в Габоне, в особенности, в столице Либревиле, рекомендуется соблюдать повышенную бдительность. В этом контексте рекомендуется избегать или ограничить любые перемещения, следить за информацией и следовать указаниям по безопасности от посольства", - сообщается на сайте МИД.
Путешествующим и французским гражданам, проживающим в Габоне, рекомендуется пройти регистрацию в специальной форме на сайте МИД.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.