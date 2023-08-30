https://ria.ru/20230830/gabon-1893114666.html

Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону

Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону - РИА Новости, 30.08.2023

Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону

МИД Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от передвижений по стране после попытки государственного переворота, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:48

2023-08-30T11:48

2023-08-30T12:07

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франция

попытка переворота в габоне

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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. МИД Франции рекомендует своим гражданам воздержаться от передвижений по стране после попытки государственного переворота, говорится в сообщении на сайте ведомства. "По причине текущих событий в Габоне, в особенности, в столице Либревиле, рекомендуется соблюдать повышенную бдительность. В этом контексте рекомендуется избегать или ограничить любые перемещения, следить за информацией и следовать указаниям по безопасности от посольства", - сообщается на сайте МИД. Путешествующим и французским гражданам, проживающим в Габоне, рекомендуется пройти регистрацию в специальной форме на сайте МИД. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893110268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, мид франции‎, франция, попытка переворота в габоне