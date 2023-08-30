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Жители Габона до утра отмечали захват власти военными в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
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11:34 30.08.2023 (обновлено: 11:39 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893110268.html
Жители Габона до утра отмечали захват власти военными в стране, пишут СМИ
Жители Габона до утра отмечали захват власти военными в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Жители Габона до утра отмечали захват власти военными в стране, пишут СМИ
Жители столицы Габона и второго по величине города Порт-Жантиль до утра отмечали захват власти в стране военными, они выходили на улицы с плакатами в их... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:34
2023-08-30T11:39
в мире
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Жители столицы Габона и второго по величине города Порт-Жантиль до утра отмечали захват власти в стране военными, они выходили на улицы с плакатами в их поддержку, проживающие в зажиточных районах, напротив, не решались выйти, сообщило агентство Франс Пресс. Франс Пресс ранее передавало, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Однако позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Пока неясно, какую именно политическую силу они поддерживают. "В рабочем районе Плен Сиэль в Либревиле, недалеко от центра на мосту собралось около сотни человек, идущих пешком или на машинах, кричавших: "Это освобождение!" или даже "Бонго вон!". Под звуки клаксонов они приветствовали полицейских и аплодировали им", - говорится в материале агентства. В ряде районов столицы были замечены БТР. Военные приветствовали граждан, которые вышли на улицы. "Улицы в центре Либревиля опустели к шести утра (8.00 мск)", - передает агентство. Во втором по величине городе Габона Порт-Жантиль также прошли ночные празднования "под гудки клаксона и крики "Габон освобожден". Некоторые жители танцевали с солдатами и полицейскими. При этом не все габонцы присоединились к ночным празднованиям. "В зажиточном районе Аканда, недалеко от резиденции Али Бонго, жители стояли на порогах, не решаясь выйти", - пишет агентство, уточняя, что силы правопорядка просили их зайти обратно в дома. В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893104806.html
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в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
Жители Габона до утра отмечали захват власти военными в стране, пишут СМИ

Франс Пресс: жители Габона вышли на улицу с плакатами в поддержку военных

© AFP 2023Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в Либревиле, Габон
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в Либревиле, Габон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Жители столицы Габона и второго по величине города Порт-Жантиль до утра отмечали захват власти в стране военными, они выходили на улицы с плакатами в их поддержку, проживающие в зажиточных районах, напротив, не решались выйти, сообщило агентство Франс Пресс.
Франс Пресс ранее передавало, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Однако позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Пока неясно, какую именно политическую силу они поддерживают.
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"В рабочем районе Плен Сиэль в Либревиле, недалеко от центра на мосту собралось около сотни человек, идущих пешком или на машинах, кричавших: "Это освобождение!" или даже "Бонго вон!". Под звуки клаксонов они приветствовали полицейских и аплодировали им", - говорится в материале агентства.
В ряде районов столицы были замечены БТР. Военные приветствовали граждан, которые вышли на улицы.
"Улицы в центре Либревиля опустели к шести утра (8.00 мск)", - передает агентство.
Во втором по величине городе Габона Порт-Жантиль также прошли ночные празднования "под гудки клаксона и крики "Габон освобожден". Некоторые жители танцевали с солдатами и полицейскими.
При этом не все габонцы присоединились к ночным празднованиям.
"В зажиточном районе Аканда, недалеко от резиденции Али Бонго, жители стояли на порогах, не решаясь выйти", - пишет агентство, уточняя, что силы правопорядка просили их зайти обратно в дома.
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
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