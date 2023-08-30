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СМИ: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития - РИА Новости, 30.08.2023
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11:22 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gabon-1893104806.html
СМИ: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития
СМИ: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития
Лагерь кандидата в президенты Габона от оппозиции Альберта Ондо Оссы призывал президента страны передать ему власть без кровопролития накануне попытки... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:22
2023-08-30T11:22
габон
в мире
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лагерь кандидата в президенты Габона от оппозиции Альберта Ондо Оссы призывал президента страны передать ему власть без кровопролития накануне попытки переворота, сообщает сайт французского радио Europe1. "В понедельник лагерь Альберта Ондо Оссы призвал господина Бонго "организовать без кровопролития передачу власти" на основе подсчетов, сделанных его собственными счетчиками, но без предоставления каких-либо подтверждающих документов", - пишет издание. 69-летний Ондо Осса был выбран кандидатом от главной оппозиционной партии всего за восемь дней до выборов после ожесточенной борьбы между шестью претендентами, сообщает Europe1. После этого у бывшего министра оставалось всего шесть дней на предвыборную кампанию. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
https://ria.ru/20230830/eramet-1893082846.html
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габон, в мире, попытка переворота в габоне
Габон, В мире, Попытка переворота в Габоне
СМИ: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития

Europe1: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития

© AFP 2023 / WILS YANICK MANIENGUIПрезидент Габона Али Бонго Ондимба
Президент Габона Али Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / WILS YANICK MANIENGUI
Президент Габона Али Бонго Ондимба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лагерь кандидата в президенты Габона от оппозиции Альберта Ондо Оссы призывал президента страны передать ему власть без кровопролития накануне попытки переворота, сообщает сайт французского радио Europe1.
"В понедельник лагерь Альберта Ондо Оссы призвал господина Бонго "организовать без кровопролития передачу власти" на основе подсчетов, сделанных его собственными счетчиками, но без предоставления каких-либо подтверждающих документов", - пишет издание.
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69-летний Ондо Осса был выбран кандидатом от главной оппозиционной партии всего за восемь дней до выборов после ожесточенной борьбы между шестью претендентами, сообщает Europe1. После этого у бывшего министра оставалось всего шесть дней на предвыборную кампанию.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Они объявили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
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