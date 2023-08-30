https://ria.ru/20230830/gabon-1893081655.html
Габонские военные обещали соблюдать обязательства
Габонские военные обещали соблюдать обязательства - РИА Новости, 30.08.2023
Габонские военные обещали соблюдать обязательства
Военные, объявившие в эфире габонского телеканала Gabon 24 о государственном перевороте в Габоне, пообещали соблюдать обязательства страны перед международным... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:32
2023-08-30T10:32
2023-08-30T11:05
в мире
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные, объявившие в эфире габонского телеканала Gabon 24 о государственном перевороте в Габоне, пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. "Мы подтверждаем нашу приверженность выполнению обязательств Габона перед местным и международным сообществами", - заявили военные. Кроме того, в ходе телеобращения организаторы госпереворота призвали население Габона, а также жителей других стран, которые в настоящий момент находятся на территории Габона, к спокойствию. Военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893079549.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893056814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
Габонские военные обещали соблюдать обязательства
Объявившие о перевороте в Габоне военные обещали соблюдать обязательства страны
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Военные, объявившие в эфире габонского телеканала Gabon 24
о государственном перевороте в Габоне, пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом.
"Мы подтверждаем нашу приверженность выполнению обязательств Габона перед местным и международным сообществами", - заявили военные.
Кроме того, в ходе телеобращения организаторы госпереворота призвали население Габона, а также жителей других стран, которые в настоящий момент находятся на территории Габона, к спокойствию.
Военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.
СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов.
Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
СМИ: в столице Габона слышна стрельба