https://ria.ru/20230830/gabon-1893081655.html

Габонские военные обещали соблюдать обязательства

Габонские военные обещали соблюдать обязательства - РИА Новости, 30.08.2023

Габонские военные обещали соблюдать обязательства

Военные, объявившие в эфире габонского телеканала Gabon 24 о государственном перевороте в Габоне, пообещали соблюдать обязательства страны перед международным... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:32

2023-08-30T10:32

2023-08-30T11:05

в мире

габон

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные, объявившие в эфире габонского телеканала Gabon 24 о государственном перевороте в Габоне, пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. "Мы подтверждаем нашу приверженность выполнению обязательств Габона перед местным и международным сообществами", - заявили военные. Кроме того, в ходе телеобращения организаторы госпереворота призвали население Габона, а также жителей других стран, которые в настоящий момент находятся на территории Габона, к спокойствию. Военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893079549.html

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габон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, габон, попытка переворота в габоне