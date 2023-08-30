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СМИ: в столице Габона слышна стрельба - РИА Новости, 30.08.2023
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07:36 30.08.2023 (обновлено: 08:05 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893056814.html
СМИ: в столице Габона слышна стрельба
СМИ: в столице Габона слышна стрельба - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: в столице Габона слышна стрельба
Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:36
2023-08-30T08:05
габон
в мире
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс."Мы кладем конец нынешнему режиму", - приводит агентство слова габонских военных.Кроме того, агентство со ссылкой на своих журналистов сообщило о стрельбе в столице Габона - городе Либревиль.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов.При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
https://ria.ru/20230827/afrika-1892527071.html
https://ria.ru/20230828/niger-1892739202.html
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габон, в мире, попытка переворота в габоне
Габон, В мире, Попытка переворота в Габоне
СМИ: в столице Габона слышна стрельба

AFP: в столице Габона Либервиле слышна стрельба, военные заявили о конце режима

© AP Photo / Joel BouopdaПолицейские во время беспорядков в столице Габона Либревиле
Полицейские во время беспорядков в столице Габона Либревиле - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Joel Bouopda
Полицейские во время беспорядков в столице Габона Либревиле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс.
«
"Мы кладем конец нынешнему режиму", - приводит агентство слова габонских военных.
Кроме того, агентство со ссылкой на своих журналистов сообщило о стрельбе в столице Габона - городе Либревиль.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов.
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При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
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