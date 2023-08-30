https://ria.ru/20230830/gabon-1893056814.html
СМИ: в столице Габона слышна стрельба
СМИ: в столице Габона слышна стрельба - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: в столице Габона слышна стрельба
Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:36
2023-08-30T07:36
2023-08-30T08:05
габон
в мире
попытка переворота в габоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147622/64/1476226434_0:63:3320:1931_1920x0_80_0_0_476a01a3ee4aceace7c87ad345379a3b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс."Мы кладем конец нынешнему режиму", - приводит агентство слова габонских военных.Кроме того, агентство со ссылкой на своих журналистов сообщило о стрельбе в столице Габона - городе Либревиль.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов.При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
https://ria.ru/20230827/afrika-1892527071.html
https://ria.ru/20230828/niger-1892739202.html
габон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147622/64/1476226434_331:0:2990:1994_1920x0_80_0_0_08fe7bf1b33120272bbed404d09600ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
габон, в мире, попытка переворота в габоне
Габон, В мире, Попытка переворота в Габоне
СМИ: в столице Габона слышна стрельба
AFP: в столице Габона Либервиле слышна стрельба, военные заявили о конце режима
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости
. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство
Франс Пресс.
«
"Мы кладем конец нынешнему режиму", - приводит агентство слова габонских военных.
Кроме того, агентство со ссылкой на своих журналистов сообщило о стрельбе в столице Габона - городе Либревиль.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов.
Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала лишатся власти, заявил эксперт
При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
В Нигере прошла демонстрация против присутствия французских военных