https://ria.ru/20230830/gabon-1893056814.html

СМИ: в столице Габона слышна стрельба

СМИ: в столице Габона слышна стрельба - РИА Новости, 30.08.2023

СМИ: в столице Габона слышна стрельба

Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T07:36

2023-08-30T07:36

2023-08-30T08:05

габон

в мире

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные Габона заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс."Мы кладем конец нынешнему режиму", - приводит агентство слова габонских военных.Кроме того, агентство со ссылкой на своих журналистов сообщило о стрельбе в столице Габона - городе Либревиль.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов.При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба был впервые избран в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.

https://ria.ru/20230827/afrika-1892527071.html

https://ria.ru/20230828/niger-1892739202.html

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габон, в мире, попытка переворота в габоне